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八德警賭債纏身將詐騙被害婦當提款機 出庭認罪
因積欠賭債、貸款及信用卡費用，桃市八德警分局大安派出所27歲警員林韋呈，去年10月間受理洪婦投資虛擬幣遭詐752萬元案時，向洪誆稱能以150萬元取回，洪提領60萬元交錢時察覺不對，向165專線查證才知受騙，桃園地方法院今天召開準備程序，已離職的林男出庭時皆認罪，辯護人請求法官念及林坦承犯行及本案情節，且已向洪婦致歉，對方表示不願追究，盼能給予緩刑機會。
根據起訴內容，警專36期畢業的林男原先在桃園警分局服務，卻因嗜賭成性，遭督察單位查獲並調地服務懲處，2022年調往八德警分局大安派出所服務，去年10月16日晚間，受理洪婦投資虛擬貨幣遭詐騙752萬元的案件，互加LINE好友。
林因賭博而積欠貸款、信用卡消費款等債務還不出，認為洪婦有機可乘，於同月18日上午7點10分在八德區和平路頂橋巷的大安所3樓宿舍打電話給洪婦，佯稱警察同學有辦法可從詐騙集團電子錢包救回她被詐款項，但需要準備150萬元，隨即又傳訊息告知「越快用，比較有機會成功」、「太久的話，錢包的錢可能會四處跑」等。
洪婦應允籌措資金，卻因短時間內無法籌得150萬元，而與林男協商金額改為60萬元，洪婦於同月25日上午到銀行提領60萬元現金後，正欲前往大安所繳款途中，突然察覺有異，而撥打165專線詢問，才知被騙了。
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