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4人替郭台銘連署送米酒遭起訴 檢：宣傳物30元以下僅為參考例舉

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

時任郭台銘新北市新店區中正連署站負責人吳信慧、督導謝明樵和傅友辰，以及負責發放物資的周時雄等人，涉嫌於去年連署期間，宣傳參與連署即送垃圾袋及米酒，藉此收集10份連署書。台北地檢署今偵結，依涉犯總統副總統選舉罷免法之對連署人交付賄賂，使其為特定被連署人連署罪嫌，起訴4人。

檢方指出，去年10月8日起，周時雄提供米酒，吳信慧在中正站指使工作人員，使用大聲公喊話「參加連署送米酒及垃圾袋」，大聲公重複播放「歡迎連署，連署送垃圾帶、送米酒，歡迎帶身分證來連署」等語，宣傳連署即贈送600毫升米酒或垃圾袋及存錢筒、濕紙巾、錢母、沐浴乳等物，由謝明樵及傅友辰執行連署事務，當月以此方式收集10份連署書。

檢方偵辦，周時雄、謝明樵及傅友辰均否認犯行，辯稱米酒未超過30元；吳信慧則坦承不諱。周時雄自承，提供米酒參與連署效果不錯；謝明樵則自承，有民眾為了米酒參與連署，連署送米酒會影響民眾連署意願。

檢方參照最高法院107年度台上字第1007號刑事判決，投票收賄罪行成立與否，無所謂市價或行情的絕對標準，並指出「30元以下」宣傳物品標準，僅為檢察機關偵辦賄選案件的參考例舉，仍依個案認定究竟是否有無影響民眾投票意願。

檢方依照證人證詞及蒐證畫面，諸多連署人連署完成後，同時取得米酒、扇子、礦泉水、便條紙、存錢筒、錢母，有人取得2瓶米酒，每瓶600毫升米酒市價27元，因此認定，周時雄等人交付賄賂已逾30元，且米酒是有價值物品，足以影響不特定連署人的連署意願。

檢方今依涉犯總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款之對連署人交付賄賂，使其為特定被連署人連署罪嫌，起訴人吳信慧、謝明樵、傅友辰和周時雄。

去年郭台銘連署參選總統，檢方今依涉犯選罷法起訴送米酒的4人。本報資料照片
去年郭台銘連署參選總統，檢方今依涉犯選罷法起訴送米酒的4人。本報資料照片

投票 收賄 賄選 連署書

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