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海巡柯博承救援殉職 空勤總隊3機組員被控過失致死二審仍無罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

海巡署特勤士官長柯博承6年前搭空中勤務總隊直升機救援海上身體不適的貨輪船長，吊掛時二度撞擊海面休克昏迷，內臟、腦部損傷、頸椎骨折，傷重殉職。基隆地檢署依過失致死罪起訴時任空中勤務總隊台北基地AS-365N型空中巴士直升機正、副駕駛員呂文斌、黃順河與機工長陳建宏，一審判無罪，台灣高等法院今駁回檢方上訴。

因3人一、二審皆無罪，依刑事妥速審判法規定，檢方上訴受拘束，可望無罪確定。民事部分，柯母、柯妻和雙胞胎女兒向空勤總隊請求國家賠償，台灣高等法院5月1日判空勤總隊賠償1138萬元。

2018年12月5日傍晚，蒙古籍貨輪「W-STAR」印尼籍船長在彭佳嶼海域口吐白沫、失去生命跡象，船員透過無線電求救，柯博承受命搭空勤總隊AS-365N型（海豚）直升機救援，柯搭吊籠下降到貨輪，將船長送上直升機。

機組人員多次吊掛柯回機艙皆無法成功，第6次作業時太陽已下山，四周毫無光源，吊掛纜繩擺盪卡住直升機起落架，機組人員夜間海上定點操作，直升機兩度下降又迅速爬升，導致柯撞擊海面，吊掛回機艙已休克昏迷，且柯頭部沒有保護鋼盔，救生背心撕裂，全身內臟器官、腦部損傷、頸椎骨折致死。

空勤總隊辯稱派遣貨輪救援任務符合規定，當時因強烈陣風、海象風浪等突發氣候因素，造成吊掛纜繩嚴重擺盪，機組人員依平日訓練方式處理，沒有過失，不能以事後結果不盡人意認定有過失。基隆地院判呂文斌、黃順河、陳建宏3人無罪。

檢方上訴，指呂等3人決定進場進行吊掛時的環境光源，僅有移動中而非定點的船隻，且該船隻後來也於吊掛鋼繩發生卡滯後駛離，導致鋼繩卡滯時，現場無環境光源可參考，選擇進場的時機，是否無違反注意義務，有疑問。此外，柯博承身上的吊掛鋼繩卡滯，吊掛作業處於尚未完成的狀態，3人未改採炸掉鋼繩的方式，而選擇於摸黑且無參考點的情況下吊掛，也有問題。

檢方認為操作吊掛觸水時的關鍵應為地速，3人於操作吊掛觸水時的地速過高，違反注意義務。

高院認為呂文斌等3人以吊掛觸水的方式排除卡滯，明顯較炸斷鋼繩更可能保全被害人性命，3人不選擇炸鋼繩並無過失。案發之際，航機機身的「空速」與吊掛鋼繩下的「地速」不一致，造成「空速」雖已降至最低、但吊掛接觸海面時仍具相當「地速」，致柯因帶速入水而受創，高院認為這不是3人能防免，不能認定操作有過失。

因檢方所舉無法說服合議庭認定呂文斌等3人犯過失致死罪，因此維持一審判決，駁回檢方上訴。

海巡特勤隊員柯博承因公殉職。圖／記者廖炳棋翻攝
海巡特勤隊員柯博承因公殉職。圖／記者廖炳棋翻攝

機艙 直升機 空勤總隊

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