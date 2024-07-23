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揪出綠能蟑螂避不當外力介入 廉政署蒐報32案

中央社／ 台北23日電

廉政署表示，為能揪出妨害綠能產業發展的「綠能蟑螂」，避免不當外力介入，已蒐報32案，其中3案起訴，餘案偵辦中；今天邀集綠能工程有關機關政風開會，整合打擊犯罪量能。

廉政署發布新聞稿指出，為推動透明廉潔綠能產業，廉政署自民國110年即規劃「政風機構辦理妨害綠能產業發展相關犯罪專案計畫」，期能揪出各類妨害綠能產業發展「綠能蟑螂」，避免不當外力介入，以達能源轉型、環境永續的政策目標。

廉政署督請全國各政風機構積極蒐報相關不法外力干擾綠能產業發展情資，就廠商陳情、屢遭檢舉、民代質詢、審計機關查核、媒體關注的綠能議題或稽審異常案件，深入查察有無不法或不當情事。

截至今年6月30日止，蒐報案關不法情資共計32案，其中「函送一般非法」案件14案、「發掘貪瀆線索」案件18案，案件經提起公訴則有3案，其餘案件正如火如荼偵辦中。

廉政署今天辦理策進會議，邀集和綠能工程有關的機關政風機構查處主管與會，積極整合政風打擊妨害綠能產業犯罪的量能；其中台南市政府及雲林縣政府的政風處分別就犯罪態樣分析及相關策進提出經驗分享。

署長馮成致詞時提醒妨害綠能犯罪態樣，例如公務員利用審核權限向業者強索回扣或收受賄賂、以工程承攬名義相互勾結分贓、假環保或抗爭之名變相要求交付回饋金或補償金等。

馮成認為，依據台南巿及雲林縣政府政風處經驗，將有助於各政風機構對於類似案件的認識，找出機關潛存風險，致力消弭風險，提升偵辦能量及品質，據以擴大發掘綠能產業犯罪的貪瀆線索，有效打擊犯罪。

廉政署 蟑螂 風險

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