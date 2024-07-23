快訊

他嗨「有望放颱風假」！內行人曝1狀況喊：皮要繃緊了

蔡阿嘎清空前員工蘿拉辦公室 發現「消失合約、公關品」

休旅車撞雲豹裝甲車要賠上億？軍方：須先鑑定肇責

病患看診換購3C產品 保險經紀人勾結中醫師詐保727萬

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

富士達保險經紀人股份有限公司桃竹八處負責人謝宇昇、經理黃秉鈞及業務員茆峻維，與龜山中醫診所醫師林庭宇、長榮中醫診所醫師林士閔及劉憶嵐等人，涉嫌謀議詐領保險給付727萬5818元。台北地檢署今偵結，依涉嫌詐欺、偽造文書等罪嫌，起訴謝宇昇、3名醫師及要保人共16人。

檢方指出，謝昇宇、黃秉鈞、黃妻田宛陵及茆峻維等人，發現可透過「副本理賠實支實付」結合複數保單出險，將可獲得倍數理賠，於是和龜山及長榮中醫診所的3名醫師合作詐保，先由醫師開立不實醫藥內容費用明細收據及處方，保戶端向診所端支付該費用明細內的金額，但不實際領取處方內容所示自費藥品，將就診費用換購健康食品、按摩券或3C產品等保險不理賠的商品。

謝昇宇等人向各家保險公司投保複數人壽險、醫療險、意外險等主約，搭配實支實付型的傷害醫療附約或單獨購買旅遊平安險，包括實支實付型的傷害醫療保險給付，保險契約等低保費保險契約，每張保單實支實付型的傷害醫療保險金之理賠限額至少3萬元。

檢方查出，2016年起至2021年間，謝昇宇等人分別赴龜山中醫診所及長榮診所，向林庭宇、林士閔及劉憶蘭等人求治真偽不明的傷勢，按次支付就診費用，由3名醫師開立不實的費用明細與處方，謝昇宇等人則未領取自費藥品，而是在診所換購健康食品、按摩椅、枕頭、DYSON空氣清淨機、XIAOMI空氣環淨化器、體重機或其他保險理賠不給付項目的商品，直到就診費用累積至保單單一事件理賠上限時，再由醫師開立申請理賠所需單據，交給謝昇宇鈞等人向保險公司申請理賠。本案龜山診所部分詐得共205萬6038元、長榮診所部分則詐得521萬9780元。

北檢指揮內政部警政署刑事警察局、新北市政府警察局刑事警察大隊偵辦，今依法起訴謝昇宇等16人。北檢呼籲，保險制度的精神在填補損害，不是讓被保險人獲取不當利益，民眾切勿貪圖小利，配合詐領保險給付，以免遭刑事追訴，得不償失。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

中醫 保險 醫師

延伸閱讀

業務員涉勾結中醫師詐保727萬元 北檢起訴16人

大暑熱到爆！38度高溫防曝曬 中醫師呼籲「養心」

30歲長榮最美機師 揭10年前加入日本AKB48「放棄出道」原因

長榮洛杉磯-桃園航班異常 起飛後又折返

相關新聞

獨／驅魔鬧人命大里道場又打死人…4名遭押「三才」全放法官有理由

女子林欣月成立宗教團體，5年間涉教唆信眾「借竅驅魔」鬧出人命，前案仍台中地院審理，涉前案「三才」幹部等人去年間又在台中大...

空服員罷工17天 長榮航空向工會、幹部求償3400萬元再吞敗

桃園市空服員職業工會2019年發起長榮航空空服員罷工，長達17天才落幕，長榮航空向工會、12名工會幹部及成員提出非法罷工...

病患看診換購3C產品 保險經紀人勾結中醫師詐保727萬

富士達保險經紀人股份有限公司桃竹八處負責人謝宇昇、經理黃秉鈞及業務員茆峻維，與龜山中醫診所醫師林庭宇、長榮中醫診所醫師林...

水泥地玩「泡泡足球」撞斷膝韌帶…台灣美光員工獲判70萬

記憶體大廠台灣美光公司夏姓、曾姓員工前年參加單位委託行銷公司舉辦的活動，因天候不佳原預定在操場草坪舉辦的「泡泡足球」臨時...

踹打三總醫師還罵很難聽 二審減刑竟因憲法法庭出這號判決

張姓男子的母親住進三軍總醫院，對母親可否開立巴氏量表，與顏姓神經內科醫師齟齬，徒手攻擊醫師的臉，並接續用腳踹他，粗言穢語...

前房客個資被冒用…北市包租公搞14人頭詐68萬租屋補助曝光

在台北市有3間房的林姓包租公「旺哥」，涉和金姓前妻詐領政府的租屋補助，從2021年至2023年間，用假租客、債務人等14...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。