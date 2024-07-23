病患看診換購3C產品 保險經紀人勾結中醫師詐保727萬

富士達保險經紀人股份有限公司桃竹八處負責人謝宇昇、經理黃秉鈞及業務員茆峻維，與龜山中醫診所醫師林庭宇、長榮中醫診所醫師林士閔及劉憶嵐等人，涉嫌謀議詐領保險給付727萬5818元。台北地檢署今偵結，依涉嫌詐欺、偽造文書等罪嫌，起訴謝宇昇、3名醫師及要保人共16人。

檢方指出，謝昇宇、黃秉鈞、黃妻田宛陵及茆峻維等人，發現可透過「副本理賠實支實付」結合複數保單出險，將可獲得倍數理賠，於是和龜山及長榮中醫診所的3名醫師合作詐保，先由醫師開立不實醫藥內容費用明細收據及處方，保戶端向診所端支付該費用明細內的金額，但不實際領取處方內容所示自費藥品，將就診費用換購健康食品、按摩券或3C產品等保險不理賠的商品。

謝昇宇等人向各家保險公司投保複數人壽險、醫療險、意外險等主約，搭配實支實付型的傷害醫療附約或單獨購買旅遊平安險，包括實支實付型的傷害醫療保險給付，保險契約等低保費保險契約，每張保單實支實付型的傷害醫療保險金之理賠限額至少3萬元。

檢方查出，2016年起至2021年間，謝昇宇等人分別赴龜山中醫診所及長榮診所，向林庭宇、林士閔及劉憶蘭等人求治真偽不明的傷勢，按次支付就診費用，由3名醫師開立不實的費用明細與處方，謝昇宇等人則未領取自費藥品，而是在診所換購健康食品、按摩椅、枕頭、DYSON空氣清淨機、XIAOMI空氣環淨化器、體重機或其他保險理賠不給付項目的商品，直到就診費用累積至保單單一事件理賠上限時，再由醫師開立申請理賠所需單據，交給謝昇宇鈞等人向保險公司申請理賠。本案龜山診所部分詐得共205萬6038元、長榮診所部分則詐得521萬9780元。