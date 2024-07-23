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水泥地玩「泡泡足球」撞斷膝韌帶…台灣美光員工獲判70萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

記憶體大廠台灣美光公司夏姓、曾姓員工前年參加單位委託行銷公司舉辦的活動，因天候不佳原預定在操場草坪舉辦的「泡泡足球」臨時改到水泥地的禮堂舉辦，2人遭撞擊膝蓋韌帶斷裂，控訴行銷公司有過失並求償，對方沒到庭也未提書狀爭執，法院判行銷公司應給付2人70多萬元，可上訴。

夏、曾主張，他們是台灣美光公司員工，2022年8月19日參加公司委託行銷公司辦在玉山高中的活動，其中一項「泡泡足球」原預計在操場草坪舉行，當天因天候不佳改到地板是硬質水泥的禮堂內。

2人說，行銷公司疏未注意地面從草坪改成硬質水泥地，若參加者因撞擊加上物理力學作用，還有膝蓋構造等極有可能受傷，對方也沒向參加者宣導，不得撞擊已抵達陣地後靜止的參賽者等規則，現場也未提供護具。

結果他們當時已抵達陣地處於靜止狀態，卻分別遭他人撞倒，2人的膝蓋都有十字韌帶斷裂、三角軟骨破裂，手術後還得使用拐杖數月，連同醫藥、看護，精神撫慰金等，各向行銷公司求償47萬6324元、38萬3557元。

對此，行銷公司經合法通知，未到庭辯論也沒提出書狀聲明或陳述。台中地院查，夏男、曾男有提出膝蓋傷勢就醫紀錄等可佐，行銷公司經通知未到庭、沒提書狀爭執，視同自認，其應負損害賠償責任。

法院綜合考量後，除認定2人請求醫療、看護費等有依據，精神撫慰金認定各求償10萬元適當，各判行銷公司應給付夏男42萬6324元、給付曾男28萬3557元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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