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踹打三總醫師還罵很難聽 二審減刑竟因憲法法庭出這號判決

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

張姓男子的母親住進三軍總醫院，對母親可否開立巴氏量表，與顏姓神經內科醫師齟齬，徒手攻擊醫師的臉，並接續用腳踹他，粗言穢語辱罵「違反醫療法又怎樣啦，過來、過來，你在青三小啦」。士林地院依傷害罪判張6月得易科罰金，台灣高等法院審酌憲法法庭對公然侮辱罪大幅限縮適用範圍，今減為5月刑。

張母2023年5月8日入住三總6樓病房，顏姓醫師早上巡房時，與張就張母是否符合開立巴氏量表標準的意見不一。張不滿顏的說明和態度，在病房外的走廊上直接攻擊對方，顏的臉、頭因此多處擦挫傷；現場醫護人員上前制止並報警。

張姓男子承認攻擊顏，但否認違反醫療法，辯稱顏當時不是在執行醫療業務，他未妨害醫療業務執行。但高院認為當時醫師在巡房，並說明張母的病況、無法開立巴氏量表的理由，引發後續衝突，致使張無法繼續巡房，犯醫療法妨害醫事人員執行醫療業務罪、刑法傷害罪。

本案在一審審理時，認為張辱罵不雅言詞部分成立公然侮辱罪，並與另外2罪論罪科刑，但憲法法庭今年憲判字第3號判決限縮刑法第309條第1項規定的可罰範圍，因此罵人雖不當，但高院考量他是一時情緒激動、謾罵發洩情緒，撤銷改判。

高院認為張姓男子因擔心母親病況、顧慮後續照料，身心俱疲且心情低落，但不認同醫療從業人員合法專業的說明內容或方式，也應理性，他揮打、踹踢等強暴行為害醫生受傷，對醫病關係造成不良影響，且在二審審理時改口指顏姓醫師「挑釁在先」，難認有反省。高院衡酌各項情狀後，改判張5月徒刑，得易科罰金。

張姓男子的母親因病住進三軍總醫院醫治，對母親是否可開立巴氏量表，與顏姓神經內科醫師齟齬，張攻擊顏，台灣高等法院今依傷害罪判張5月徒刑，得易科罰金。圖／聯合報系資料照片
張姓男子的母親因病住進三軍總醫院醫治，對母親是否可開立巴氏量表，與顏姓神經內科醫師齟齬，張攻擊顏，台灣高等法院今依傷害罪判張5月徒刑，得易科罰金。圖／聯合報系資料照片

巴氏量表 母親 醫師

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