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獨／驅魔鬧人命大里道場又打死人…4名遭押「三才」全放法官有理由

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

女子林欣月成立宗教團體，5年間涉教唆信眾「借竅驅魔」鬧出人命，前案仍台中地院審理，涉前案「三才」幹部等人去年間又在台中大里道場，涉打死游姓女子，檢方去年9月起訴6人，許女等4人羈押，近日法院裁定4人以10萬元至12萬元交保、限制住居、出境出海，檢方近日抗告，台中高分院認為，此案已進入審理、被告具結、不爭執證據能力，羈押避免串滅證正當性下降，駁回抗告確定。

檢方抗告，認為涉案6人處在一個有嚴密、有上下階級的宗教團體內，涉案余女在團體中是「總道長」職稱，屬於高階幹部，偵訊時還謊稱案發後，一起返回雲林住處的共犯，不是林姓雙胞胎姊妹，顯與監視器畫面不符，且余女、另名許女也未羈押，有串、滅證之虞。

台中高分院指出，涉案4人都已被羈押將近一年，已給檢方充分保全證據、釐清證人證言，雖然涉案4人都被羈押禁見，但仍可與律師討論案情，涉案人已透過律師閱卷方式，知悉偵查中各證人陳述，羈押時間越久，因串、滅證之虞而羈押被告的正當性已越來越低。

二審指出，此案已在台中地院進行過準備程序、兩次審理，涉案人對具結陳述不爭執證據能力，串證可能性已降低，一審諭知詹女等4人以10萬元至12萬元具保，限制住居、出境、出海處分，無違法或不當，駁回檢方抗告，不得再抗告。

女子林欣月（66歲）成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」（後更名為中華日行一善學會），林女等人在2019年3月間涉在大陸廣西南寧道場教唆「三才」等幹部，以「借竅驅魔」為理由，打死方姓女子，林女逃回台灣後，又在南投國姓的道場內繼續犯行，多達40多名信眾有傷，年齡從2歲至80歲都有，林女等涉案10人在2020年初被依傷害致死罪起訴。

前案仍在台中地院審理期間，涉及前案的許姓女子（31歲）、林姓雙胞胎姊妹（29歲）等「三才」幹部，又與擔任「總道長」的余女（59歲），以及同為「三才」的許女（28歲）、詹女（24歲）等6人，涉在去年6月間，因不滿同道場游姓女子規畫宗教活動進度落後，6人涉以拳打腳踢、持拍痧板毆打方式，打死游女，事後還滅證、逃亡，檢方在去年9月間，依傷害致死、遺棄屍體等罪起訴余女等6人。

林欣月自封為「女聖師」，2019年涉教唆信眾，在大陸、台灣等地，打死、打傷信眾，旗下6名幹部去年涉在台中大里道場打死人。記者陳宏睿／翻攝
林欣月自封為「女聖師」，2019年涉教唆信眾，在大陸、台灣等地，打死、打傷信眾，旗下6名幹部去年涉在台中大里道場打死人。記者陳宏睿／翻攝

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