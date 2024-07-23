前房客個資被冒用…北市包租公搞14人頭詐68萬租屋補助曝光

在台北市有3間房的林姓包租公「旺哥」，涉和金姓前妻詐領政府的租屋補助，從2021年至2023年間，用假租客、債務人等14人個資，偽造房屋租賃契約、金融機構切結書，向台北市都發局、內政部國土管理署申請補助，詐領共計68萬5千元。士林地檢署認定林、金2人涉犯詐欺、偽造文書罪嫌，從重依行使偽造私文書罪嫌起訴。

起訴指出，林男、金女2021年1月至2023年10月間，向政府申請租屋補助，但房客退租後，不具領取租屋補助資格，2人涉利用前房客個資，及林男放款獲得的朋友共計14人，偽造房屋租賃契約、金融機構切結書、委託申請書，向都發局、國土署申請每期5千元至8千元不等的租屋補貼，共計詐領68萬5千元，不法金額匯入2人金融帳戶。

國土署「300億中央擴大租金補貼專案」對於一定所得以下無自有房屋個人或家庭，每戶每月最高2千至8千元補貼。檢方調查，暱稱旺哥的林男在台北市德惠街、北投中山路共有3間房，其中用來出租給房客，其前妻金女也住在屋內。前租客改租他處，申請租屋補助時遭退件，才驚覺被冒名領取補助款，全案曝光。

檢方查出，曾提供身分證給林的劉男未向林租屋，曾傳訊息給林男「不要申請租金補助」，卻仍遭冒用名義申請補助；周男則是向林男借款5萬元，提供身分證後卻當作人頭詐領租屋補助。