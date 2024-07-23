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為求愛女當選…宜縣議員莊淑如父親拿4千賄選 判關2年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

宜蘭縣議員莊淑如的父親莊阿養為求女兒順利當選，以4000元賄賂選民，對方也允諾投票給莊淑如，一、二審依違反公職人員選舉罷免法交付賄賂罪判莊阿養2年6月徒刑，褫奪公權4年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

莊淑如案發後被宜蘭地檢署提告當選無效，宜蘭地方法院一審判決莊淑如當選無效，案件仍在台灣高等法院審理中。

莊淑如2022年九合一選舉期間為宜蘭縣議員候選人，而莊阿養為求女兒能順利當選，便於同年10月間某日將4000元交給陳姓友人，請託陳要投票給女兒，對方也允諾答應，警方接獲相關情資，案件曝光。

莊阿養在偵查中自白坦承犯行，但在法院審理時則否認犯行，莊阿養委任律師辯稱，莊阿養得知陳姓友人的妻子罹患重病，才會前往陳的住處探望，並無談及選舉之事，也沒有拿錢給對方，即便有拿錢，也是拿給陳妻買營養補給品用，而非陳本人，也與選舉無關。

一、二審認為莊阿養敗壞選風，且於2003、2006年也有賄選前科等，均依公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，判刑2年6月，褫奪公權4年。案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

宜蘭縣議員莊淑如。圖／翻攝自臉書
宜蘭縣議員莊淑如。圖／翻攝自臉書

九合一選舉 宜蘭

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