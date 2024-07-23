得不償失！桃園男懸掛假車牌違停被拖吊 吞罰單還要吃官司
桃園市桃園區一處拖吊場日前拖吊違停車輛，發現懸掛假車牌報警協助，警方通知車主說明，對方坦承因原車牌遭註銷，所以懸掛假車牌使用，遭開單告發並依法偵辦，得不償失。警方指出，「嚴重超速」吊扣牌照標準，自去年6月30日起由超速60公里降為40公里，因為門檻降低，推測可能也是使用假車牌增加的原因之一。
桃園分局埔子派出所近日接獲拖吊場通報，日前執行違停拖吊作業時，發現一輛機車懸掛假車牌，協請派出所調查，經通知車主前來說明，一開始他謊稱車子是遠房親戚在使用，自己完全不知情，但經員警出示該車主騎乘該車監視畫面時，才鬆口表示因為原車牌遭註銷，所以懸掛假車牌使用，員警立即開單告發，查扣該面假車牌，並製作調查筆錄後函請桃園地檢署偵辦。
桃園分局交通組組長林健祥表示，目前偽造、變造的車牌充斥，有些民眾因車牌號碼遭「盜用」而無辜收到罰單，有心者上網或許就可輕易買到，「客製化」假車牌容易取得，再者近來車牌被監理單位吊扣的數量有增加趨勢，主要原因不外乎車牌遭註銷、酒駕、惡意逼車、嚴重超速等危險駕駛的交通違規等原因。
道路交通管理處罰條例去年6月30日修訂上路，所謂「嚴重超速」吊扣牌照標準，由超速60公里降為40公里，因為門檻降低，推測可能也是使用假車牌增加的原因之一，讓有心人士透過偽、變造車牌來鑽法律漏洞。
監理單位核發的車牌屬行車許可憑證，兼具公文書性質，屬「特種文書」，懸掛假車牌駕駛上路就違法，依照交通管理處罰條例第12條1項3款規定，使用偽造、變造或矇領之牌照，可以處新台幣3千6百元至1萬800元罰鍰，另「偽造」業者也會涉及刑責，可依偽造特種文書罪論處，處1年以下有期徒刑、拘役或處9千元以下罰金。
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