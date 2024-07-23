法扶基金會成立20周年 許宗力與蕭美琴同框　

法律扶助基金會今舉辦20周年感恩茶會，副總統蕭美琴與司法院長許宗力、法務部長鄭銘謙等人都出席，蕭美琴致詞時表示，法扶基金提供經濟弱勢民眾法律扶助，接受政府單位專案委託，未來能打造更具可近性、普及性及方便性的法律服務系統。

蕭美琴說，賴清德總統已任命她擔任下一屆大法官的審薦小組召集人，拜託並歡迎各界推舉，對於司法公平正義有理想性、具專業法律素養的人選，維護國家憲政秩序及司法公平正義。

法律扶助基金會董事長陳碧玉表示，法扶宗旨為保障人民的司法近用權及平等權，法扶在全台成立22個分會，法扶律師也參與多件集體訴訟案，此類型的集體訴訟需要國家支援作為後盾，否則不可能達成，一個人走得比較快，一群人走得比較遠，期待法扶走向下一個20年。

法務部長鄭銘謙說，弱勢民眾面對訴訟案件時，經常備感無助，法扶基金會提供法律扶助，落實憲法保障的平等權，為國家進步的重要象徵。過去20年來，法扶可說是弱勢者最佳的法律事務所，每一個訴訟案都意味著希望的重生，法務部會持續與法扶基金會合作，拉近民眾與法律的距離。

司法院長許宗力表示，根據憲法，社會國的憲法要求，課予國家有義務保護弱勢族群。法扶目的，是要協助弱勢者能夠平等地進用司法，法扶為憲法社會的延伸。法扶基金會成立為跨世代的里程碑，法扶工作人員基於回饋社會的使命感及愛心，才能真正關懷、照顧弱勢。