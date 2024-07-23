顏寬恒豪宅涉貪案25日宣判 中院：若放颱風假隔天再宣

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案，被台中地檢依貪汙等罪嫌起訴，顏上次開庭辯論終結時喊出「天大的冤望」，台中地院預定7月25日上午10點宣判，因凱米颱風進逼多個縣市可能放颱風假，中院表示，若25日放颱風假，原則上顏案將延至26日宣判。

台中地院表示，若台中市宣布25日放颱風假，原則上會依照過去慣例，25日宣判案件延至隔一個上班日，也就是26日在同一法庭、同一時間宣判，如果法庭因其他案件開庭中有調整，也會提前通知兩造雙方，以保當事人到庭聆聽宣判權利。

檢方查，顏寬恒沙鹿莊園竊占國有地1097.14平方公尺，2021年選舉遭告發，顏未脫手又以借款為名目以4515萬元賣給張姓女設計師，並和妻子陳麗凌、建設公司負責人陳進福共謀，由張出面向顏購買豪宅為假買賣；另顏任立委期間以林進福為人頭詐領108萬元助理費，依貪汙、竊占及偽造文書等3罪嫌起訴。

顏寬恒4月18日到庭辯結時，他全否認犯罪，表示自己沒竊占犯意也無假買賣，更沒有詐領助理費，被檢方起訴是「天大的冤枉」，懇求法院判無罪還他清白。