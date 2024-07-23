台南玉井真理佛堂縱火案釀7死 更二審仍判凶手無期徒刑

男子曾文彥約4年多在台南市玉井區真理佛堂縱火，造成7死悲劇。台南高分院今天更二審視訊宣判，合議庭法官仍依殺人罪，判處曾文彥無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。

全案起於2019年12月14日凌晨，台南市玉井區真理家族前輩堂遭曾文彥縱火，46名居民中有37人逃出；2人跳樓逃生受傷；1人被救出時失去心肺功能，送醫搶救後不治；其餘6人被發現時明顯死亡。