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台南玉井真理佛堂縱火案釀7死 更二審仍判凶手無期徒刑
男子曾文彥約4年多在台南市玉井區真理佛堂縱火，造成7死悲劇。台南高分院今天更二審視訊宣判，合議庭法官仍依殺人罪，判處曾文彥無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。
全案起於2019年12月14日凌晨，台南市玉井區真理家族前輩堂遭曾文彥縱火，46名居民中有37人逃出；2人跳樓逃生受傷；1人被救出時失去心肺功能，送醫搶救後不治；其餘6人被發現時明顯死亡。
玉井真理家族前輩堂，遭曾文彥縱火造成7人死亡，一審判曾死刑，二審改判無期，更一審仍判無期。最高法院認為，有理由矛盾、證據調查未盡等違誤，去年月8月16日再度撤銷發回台南高分院更審後，今天上午9點25分在台南高分院刑9法庭視訊宣判，被告曾文彥目前羈押在台南看守所，今天上午曾文彥在看守所透過視訊，聽取審判長宣讀判決。
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