獵人頭公司詐104銀行10萬筆個資 智誠負責人聲押交保

檢調接獲檢舉指出，在市場頗有名氣的獵人頭公司「智誠」，為節省查詢求職者履歷背景的開銷，利用人頭公司與104人力銀行簽約，如此不必支付費用就能輕易取得個資作為己用，104評估至少10萬筆個資遭不當取用，損失上千萬元，憤而提告智誠違反個資法等罪；新北地檢署日前指揮調查局台北市調查處兵分多路搜索多處地點，約談智誠負責人劉富翰共5人到案，檢方訊後命劉男200萬元交保，但劉男覓保無著，檢察官改向法院聲請羈押，法院開庭後裁定200萬元交保、限制住居。

檢方同步約談4間人頭公司負責到案，調查發現，這4人均為智誠的職員，都是聽從劉富翰指示與104人力銀行簽約，訊後命4人以數萬至十餘萬元交保。

據調查，一般獵人頭公司與104人力銀行簽約，若想查詢社會新鮮人或中高齡求職者的履歷、自傳、工作經驗等背景資訊，每筆查詢費用105元，但如不是獵人頭公司，即不必支付這項費用。

檢方調查，智誠實際負責人劉富翰為節省這筆開銷，涉及從前年至今年間，找來4名員工冒充人頭公司負責人，用一般公司行號名義與104人力銀行簽約，藉此取得104的信任，在沒有成本的情況下，輕鬆獲取至少10萬筆個資，並拿來做為己用。此外，許多求職者不想讓獵人頭公司獲悉個資，會要求履歷不給獵人頭公司瀏覽，但智誠佯裝一般公司與104簽約，不僅能獲取一般人提供查詢的履歷，更能看到「限閱者」的資料，可說一舉兩得。