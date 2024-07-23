聽新聞
test
0:00 / 0:00
獵人頭公司詐104銀行10萬筆個資 智誠負責人聲押交保
檢調接獲檢舉指出，在市場頗有名氣的獵人頭公司「智誠」，為節省查詢求職者履歷背景的開銷，利用人頭公司與104人力銀行簽約，如此不必支付費用就能輕易取得個資作為己用，104評估至少10萬筆個資遭不當取用，損失上千萬元，憤而提告智誠違反個資法等罪；新北地檢署日前指揮調查局台北市調查處兵分多路搜索多處地點，約談智誠負責人劉富翰共5人到案，檢方訊後命劉男200萬元交保，但劉男覓保無著，檢察官改向法院聲請羈押，法院開庭後裁定200萬元交保、限制住居。
檢方同步約談4間人頭公司負責到案，調查發現，這4人均為智誠的職員，都是聽從劉富翰指示與104人力銀行簽約，訊後命4人以數萬至十餘萬元交保。
據調查，一般獵人頭公司與104人力銀行簽約，若想查詢社會新鮮人或中高齡求職者的履歷、自傳、工作經驗等背景資訊，每筆查詢費用105元，但如不是獵人頭公司，即不必支付這項費用。
檢方調查，智誠實際負責人劉富翰為節省這筆開銷，涉及從前年至今年間，找來4名員工冒充人頭公司負責人，用一般公司行號名義與104人力銀行簽約，藉此取得104的信任，在沒有成本的情況下，輕鬆獲取至少10萬筆個資，並拿來做為己用。此外，許多求職者不想讓獵人頭公司獲悉個資，會要求履歷不給獵人頭公司瀏覽，但智誠佯裝一般公司與104簽約，不僅能獲取一般人提供查詢的履歷，更能看到「限閱者」的資料，可說一舉兩得。
104人力銀行近期察覺遭獵人頭公司誘騙簽約，且幕後操控者是智誠公司，因此要求負責人劉富翰賠償損失，但賠償沒有下文，104憤而向檢方提告。據了解，104過去與智誠也有相關糾紛打民事訴訟官司。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言