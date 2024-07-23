快訊

台中拖板車閃黃燈路口攔腰撞機車 19歲外送員「安全帽噴飛」喪命

行動電源突然自燃燒起來！台電揭3大地雷：非常危險

颱風假有望？凱米明侵台將登陸恐挾超大豪雨 氣象署曝「3地區」放假機會最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旅遊YTR「小象愛出門」違法招攬旅行團挨罰3萬 她打官司喊冤結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

旅遊型YouTuber「小象愛出門」（本名王律婷）時常分享國內外旅遊及美食，她前年違法在臉書粉絲專頁發布文章，招攬我國旅客參加美國旅行團，並標榜「全都是由小象親自接團」，被交通部觀光署裁罰3萬元，她不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。

「小象」爭議事件頻傳，她曾在台東旅遊時被控涉嫌酒駕，也曾因攜帶空拍機入境阿曼被海關刁難，她在涉嫌違法招攬旅行團事件爆發後，2023年9月間也在粉絲專頁發文指出，目前已針對觀光局處分進行行政救濟中，同時致歉表示「會深刻檢討自己影片設想不夠周到之處」。

除了經營臉書、YouTube等平台之外，小象也是設立於美國「BonBon's LLC」的股東合夥人，並架設「BonBon's travel」旅遊網站，但沒有依法申請核准在台灣設立分公司，也沒有取得我國經營旅行業的許可，卻於2022年11月10日發文招攬「美東城市輕鬆遊」、「美西狂野浪女遊」、「浪漫無限極光遊」等，團費約14萬元的旅遊行程。

觀光署認為小象招攬我國旅客赴美參加旅行團，已經違反發展觀光條例規定，而依法開罰3萬元；小象提告主張，網路無國界，臉書文章閱聽眾來自國內外，觀光署如何認定她在我國經營旅遊業？另外，行程從集合、出發到解散都在美國，與台灣毫無關係，團員也不限台灣人，認為觀光署裁罰違背行政法原則。

小象認為，她在發文之前，曾打電話詢問觀光署是否可以在網路宣傳，對方回覆「網路無國界」、「台灣人或任何國籍的人，到美國參加美國旅行團，只需要遵守美國當地法令的規定」、「台灣消費者，自己買機票，到美國當地參加美國的旅遊行程，那跟台灣法令沒關係」等語，她才會信賴對方的專業說明，並在美國發文宣傳，請求法院撤銷處分。

北高行指出，小象不是經觀光署核准經營旅行業的人員，也沒有提出BonBon's LLC在我國設立分公司、領取執照的證明，確實不能以網路刊登旅遊營業訊息，招攬旅客；另小象的臉書、YouTube所在地區皆為台灣，文章也用的是繁體中文，沒有其他語言輔助，顯見是以台灣人為主要受眾。

北高行認為，小象發文之後，實際招攬、完成匯款的共有3名旅客，分別來自於台中、苗栗、新北，且小象在文章回覆留言指出，「我們都在試台灣人這種方式的接受度」，也顯見確實以我國國人作為招攬對象，觀光署裁罰處分沒有違誤。

判決指出，根據小象提出的電話錄音譯文，對方沒有表示單位、承辦業務和姓名，且對方也明白指出「你們如果有在台灣這邊進行招攬的行為，那就可能會有觸法的問題」，小象不能以此主張欠缺不法意識，判決小象敗訴。

YouTuber「小象愛出門」。圖／翻攝自臉書
YouTuber「小象愛出門」。圖／翻攝自臉書
YouTuber「小象愛出門」。圖／翻攝自臉書
YouTuber「小象愛出門」。圖／翻攝自臉書

小象 美國 觀光署

延伸閱讀

奧運籃球／詹皇再降臨！詹姆斯包辦最後11分 美國險勝德國

小象寶寶放暑假？20↑野生象群上高速公路 牠嫌同伴龜速翻牆先走一步：你們很慢欸

花蓮振興補助9萬房 觀光署：越南3包機「有加溫現象」

業者注意！觀光署修法 丟包旅客擬重罰最高200萬元

相關新聞

獵人頭公司詐104銀行10萬筆個資 智誠負責人聲押交保

檢調接獲檢舉指出，在市場頗有名氣的獵人頭公司「智誠」，為節省查詢求職者履歷背景的開銷，利用人頭公司與104人力銀行簽約，...

旅遊YTR「小象愛出門」違法招攬旅行團挨罰3萬 她打官司喊冤結果曝光

旅遊型YouTuber「小象愛出門」（本名王律婷）時常分享國內外旅遊及美食，她前年違法在臉書粉絲專頁發布文章，招攬我國旅...

強索檢舉獎金 前偵查隊長貪16萬 判3年8月定讞

屏東縣刑事警察大隊偵二隊前隊長邱奕成，二○二一年因承辦賄選案件，向線民索討兩成檢舉獎金共十六萬元，被廉政署跟監到警察局停...

北市59Fitness健身房突倒閉 業者痛訴遭「大量惡意退課」：無奈且痛心

台北市法務局今天發布消費警訊，大安區「59Fitness客製化運動空間」營運公司「數字進化有限公司」，已於7月9日向北市...

碩士恐嚇前總統蔡英文 7個字換30天拘役

擁有碩士學位的林姓男子在今年大年初五，見臉書某新聞粉專，刊登「初五走春之旅！韓院長行程曝光」貼文，竟在貼文下留言恐嚇前總...

男拒絕吹氣「酒精棒」 無飲酒徵兆可離去 北投警：加強教育訓練

林姓男子日前開車行經北市北投區大業路酒測路檢點，員警拿出「酒測棒」酒精檢知器，要求林男吹氣，林男稱，沒有喝酒不需要吹氣，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。