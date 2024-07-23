旅遊YTR「小象愛出門」違法招攬旅行團挨罰3萬 她打官司喊冤結果曝光

旅遊型YouTuber「小象愛出門」（本名王律婷）時常分享國內外旅遊及美食，她前年違法在臉書粉絲專頁發布文章，招攬我國旅客參加美國旅行團，並標榜「全都是由小象親自接團」，被交通部觀光署裁罰3萬元，她不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。

「小象」爭議事件頻傳，她曾在台東旅遊時被控涉嫌酒駕，也曾因攜帶空拍機入境阿曼被海關刁難，她在涉嫌違法招攬旅行團事件爆發後，2023年9月間也在粉絲專頁發文指出，目前已針對觀光局處分進行行政救濟中，同時致歉表示「會深刻檢討自己影片設想不夠周到之處」。

除了經營臉書、YouTube等平台之外，小象也是設立於美國「BonBon's LLC」的股東合夥人，並架設「BonBon's travel」旅遊網站，但沒有依法申請核准在台灣設立分公司，也沒有取得我國經營旅行業的許可，卻於2022年11月10日發文招攬「美東城市輕鬆遊」、「美西狂野浪女遊」、「浪漫無限極光遊」等，團費約14萬元的旅遊行程。

觀光署認為小象招攬我國旅客赴美參加旅行團，已經違反發展觀光條例規定，而依法開罰3萬元；小象提告主張，網路無國界，臉書文章閱聽眾來自國內外，觀光署如何認定她在我國經營旅遊業？另外，行程從集合、出發到解散都在美國，與台灣毫無關係，團員也不限台灣人，認為觀光署裁罰違背行政法原則。

小象認為，她在發文之前，曾打電話詢問觀光署是否可以在網路宣傳，對方回覆「網路無國界」、「台灣人或任何國籍的人，到美國參加美國旅行團，只需要遵守美國當地法令的規定」、「台灣消費者，自己買機票，到美國當地參加美國的旅遊行程，那跟台灣法令沒關係」等語，她才會信賴對方的專業說明，並在美國發文宣傳，請求法院撤銷處分。

北高行指出，小象不是經觀光署核准經營旅行業的人員，也沒有提出BonBon's LLC在我國設立分公司、領取執照的證明，確實不能以網路刊登旅遊營業訊息，招攬旅客；另小象的臉書、YouTube所在地區皆為台灣，文章也用的是繁體中文，沒有其他語言輔助，顯見是以台灣人為主要受眾。

北高行認為，小象發文之後，實際招攬、完成匯款的共有3名旅客，分別來自於台中、苗栗、新北，且小象在文章回覆留言指出，「我們都在試台灣人這種方式的接受度」，也顯見確實以我國國人作為招攬對象，觀光署裁罰處分沒有違誤。