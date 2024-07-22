萬華警掃黃遭房東控訴「亂撞門」 警：該處曾查獲私娼 持搜票無不法

台北市萬華警分局上周動員百名警力掃黃，搜索西昌街民宅13處、近50間套房，查獲51名應召女，這是萬華警方繼去年10月掃蕩「鑽石大樓」後，再度大規模掃黃；事後有房東控訴，警方暴力亂破門，嚇壞住在房內的高齡長者，根本「搞烏龍」，警方指出，全程依法執行，並無不法。

有房東向媒體投訴，稱警方搜索處經營長照，出租給高齡租客，卻被警方破門攻堅，事後調閱監視器畫面並訪問租客，才知道竟只是因為「太晚應門」，房門就被撞破，搞得無法出租還要事後修繕。