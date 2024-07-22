快訊

中職／「史上最難忘！」 明星賽破人數紀錄登WBSC官網報導

民主黨準備逆轉？ 賀錦麗接棒的「勝利劇情線」如何發展

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬華警掃黃遭房東控訴「亂撞門」 警：該處曾查獲私娼 持搜票無不法

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市萬華警分局上周動員百名警力掃黃，搜索西昌街民宅13處、近50間套房，查獲51名應召女，這是萬華警方繼去年10月掃蕩「鑽石大樓」後，再度大規模掃黃；事後有房東控訴，警方暴力亂破門，嚇壞住在房內的高齡長者，根本「搞烏龍」，警方指出，全程依法執行，並無不法。

有房東向媒體投訴，稱警方搜索處經營長照，出租給高齡租客，卻被警方破門攻堅，事後調閱監視器畫面並訪問租客，才知道竟只是因為「太晚應門」，房門就被撞破，搞得無法出租還要事後修繕。

針對此指控，萬華警分局指出，該搜索處所自2019年迄今，已查獲私娼11人，15日搜索掃黃勤務，是由台北地檢署指揮偵辦，持搜索票前往該處搜索，有向在場人說明，由於警方執法搜索會視現場狀況做應變，當下即告知，若不配合開門會破門，為避免犯罪嫌疑人串供滅證，有急迫性，告知後不開門後，遂立即破門，並無不法。

台北市萬華警分局再度強力掃黃，查獲51名應召女，其中46名外籍女子中，泰國籍就占44人。記者翁至成／翻攝
台北市萬華警分局再度強力掃黃，查獲51名應召女，其中46名外籍女子中，泰國籍就占44人。記者翁至成／翻攝
台北市萬華警分局再度強力掃黃，查獲51名應召女，其中46名外籍女子中，泰國籍就占44人。記者翁至成／攝影
台北市萬華警分局再度強力掃黃，查獲51名應召女，其中46名外籍女子中，泰國籍就占44人。記者翁至成／攝影

房東 監視器 租客

延伸閱讀

萬華今年已發生11件死亡車禍！警方將加強「移動測速」

主打便宜敢玩…12人連結中遭逮 萬華警抓應召女多到一輛巴士載不完

「移民署副署長」被車撞？竟是假冒慣犯…呂秀蓮也受害

萬華警掃黃！帶回51名西昌街應召女 3女急跳樓…1人骨折

相關新聞

北市59Fitness健身房突倒閉 業者痛訴遭「大量惡意退課」：無奈且痛心

台北市法務局今天發布消費警訊，大安區「59Fitness客製化運動空間」營運公司「數字進化有限公司」，已於7月9日向北市...

萬華警掃黃遭房東控訴「亂撞門」 警：該處曾查獲私娼 持搜票無不法

台北市萬華警分局上周動員百名警力掃黃，搜索西昌街民宅13處、近50間套房，查獲51名應召女，這是萬華警方繼去年10月掃蕩...

碩士恐嚇前總統蔡英文 7個字換30天拘役

擁有碩士學位的林姓男子在今年大年初五，見臉書某新聞粉專，刊登「初五走春之旅！韓院長行程曝光」貼文，竟在貼文下留言恐嚇前總...

男拒絕吹氣「酒精棒」 無飲酒徵兆可離去 北投警：加強教育訓練

林姓男子日前開車行經北市北投區大業路酒測路檢點，員警拿出「酒測棒」酒精檢知器，要求林男吹氣，林男稱，沒有喝酒不需要吹氣，...

打電話到立委服務處嗆「請吳沛憶走路小心一點」 他判拘20日

李姓男子撥打電話至立法委員吳沛憶服務處，聲稱「請吳沛憶走路小心一點」，吳的助理提告，李被訴；台北地院審理，李認罪，依恐嚇...

移民署內部通訊錄遭外流 疑離職員工刻意犯案...調查中

有媒體報導，移民署的內部官員資料疑似遭到外洩，被上網公開在論壇，除了科長、視察、專員、科員、助理員、辦事員，甚至還包括移民署長，對此，移民署指出，經內部資安單位調查，並無遭駭客攻擊情事，懷疑是遭人刻意公開，不排除是離職員工所為，正在調查釐清。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。