詐團車手「3人1組」互相監視防黑吃黑 嘉警逮3嫌

詐欺集團以金錢誘惑年輕人擔任車手，並以3人1組互相監視防黑吃黑，嘉義市警方日前逮捕3名車手小組，嘉檢向嘉院聲押3人，其中戴男、田男被駁回，陳男裁定獲准。

嘉義地方法院今天表示，20歲陳男涉及網路對公眾散布而犯詐欺取財及洗錢等罪嫌重大，因陳男遭拘提到案，有事實足以認為有逃亡之虞，且目前尚有其他共犯未到案，有勾串及滅證疑慮；加上所涉及詐欺案被害人多達20人，金額還在清查中，有反覆實施同一犯罪之虞，因此，裁定羈押並禁見、通信。

嘉義地檢署指出，詐欺集團常利用網路假投資、真詐財老梗，在網路設置虛偽帳號，誘騙想賺大錢的民眾點選，民眾只要點選就容易落入詐團圈套，民眾誤以為投入的金錢，可以一本萬利，等到多年積蓄被騙光，才驚覺一切都是空歡喜一場。

嘉義市警察局第一分局據被害人報案，日前鎖定1組3人的取款車手，分別為20歲上下的陳男、戴男及田男，詐團利用3人輪流取款，彼此監控防黑吃黑，且順利騙到錢後，需在1小時內放置在詐團指示的地點，地點以大眾運輸系統的廁所居多，規避警方追查。

嘉檢指出，詐團常以金錢誘惑年輕人從事車手，只要成功取款，輕鬆就能獲得大筆金錢，且還被教育即使被逮捕，判刑的從刑不會超過2年，讓年輕人鋌而走險。

嘉檢表示，警方逮捕詐團車手小組戴男、田男及陳男，並移送法辦，日前以有反覆實施同一犯罪之虞，向嘉義地院聲押，戴男及田男聲押遭駁回，僅限制住居；陳男則被裁定羈押並禁見及通信。