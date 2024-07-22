基隆市府某科長涉性騷女員工 遭調離現職

基隆市政府社會處1名男性科長涉嫌對女員工性騷擾。社會處今天表示，已將這名科長調離現職，靜候人事處調查。

社會處今天透過新聞稿指出，日前獲報此案後，已依性別平等工作法，釐清相關事實、協助疑似被騷擾者提起申訴，並關心她的身心狀況與需求。市長謝國樑也重視此事，指示應依法從嚴處理。

社會處指出，已將這名科長調任為非主管職務，調離社會處。市府人事處為更周全相關的處理程序，已於15日針對此案，召開性騷擾申訴調查委員會議，會中決議組成調查小組，就全案進行調查，調查結果如確認性騷擾屬實，將移請考績會懲處，決不寬貸。

據了解，這名科長因涉嫌對單位女員工摸手臂或肩膀，被害人長期不堪其擾。

民進黨籍基隆市議員鄭文婷今天批評，市府在事件15天後才啟動調查，但傷害已造成。這件加害人為科長，具權勢地位，且被害人指證歷歷，情節重大，加上有性騷擾習慣，到哪裡工作都會有再次性騷擾別人的可能，縱使社會處將他調離社會處，但他還是在市府工作，難保不會再對其他女性伸出鹹豬手。

鄭文婷說，事件發生在主管兩性工作平等的社會處，讓人感到不可思議，如果市府再不及時亡羊補牢，命令加害人停職，只怕會讓其他局處的女性員工，整天陷入恐懼之中。