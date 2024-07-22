聽新聞
test
0:00 / 0:00
碩士恐嚇前總統蔡英文 7個字換30天拘役
擁有碩士學位的林姓男子在今年大年初五，見臉書某新聞粉專，刊登「初五走春之旅！韓院長行程曝光」貼文，竟在貼文下留言恐嚇前總統蔡英文的7個字，經高雄警方查出身分，他因這7個字，換來1個月拘役。
判決指出，林姓男子他於今年2月14日晚間，以自己的臉書帳號登入臉書，上某新聞臉書粉絲專頁，見粉專上有「初五走春之旅！韓院長行程曝光， 到充滿傳統風情地方發紅包」，便在貼文下方，留言「蔡英文暗殺行動」等文字，以恐嚇當時仍未卸任的總統蔡英文。
高雄市刑警大隊網蒐發覺這項留言，根據林姓男子的臉書帳號，查獲他利用手機上網留言，他也承認涉案。
高雄地方法院簡易庭法官認為，林姓男子明知新聞臉書粉絲專頁是公開網站，在上面留言，任何人都可直接或間接知悉，以他具碩士高等教育，縱使對總統有何不滿，或政治立場與總統迥異，也應循正常管道表達意見，竟用這種方式恫嚇總統，實屬不該，因此依恐嚇危害安全罪，判他拘役30天，可易科罰金。全案可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言