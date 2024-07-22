碩士恐嚇前總統蔡英文 7個字換30天拘役

擁有碩士學位的林姓男子在今年大年初五，見臉書某新聞粉專，刊登「初五走春之旅！韓院長行程曝光」貼文，竟在貼文下留言恐嚇前總統蔡英文的7個字，經高雄警方查出身分，他因這7個字，換來1個月拘役。

判決指出，林姓男子他於今年2月14日晚間，以自己的臉書帳號登入臉書，上某新聞臉書粉絲專頁，見粉專上有「初五走春之旅！韓院長行程曝光， 到充滿傳統風情地方發紅包」，便在貼文下方，留言「蔡英文暗殺行動」等文字，以恐嚇當時仍未卸任的總統蔡英文。

高雄市刑警大隊網蒐發覺這項留言，根據林姓男子的臉書帳號，查獲他利用手機上網留言，他也承認涉案。