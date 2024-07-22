男拒絕吹氣「酒精棒」 無飲酒徵兆可離去 北投警：加強教育訓練
林姓男子日前開車行經北市北投區大業路酒測路檢點，員警拿出「酒測棒」酒精檢知器，要求林男吹氣，林男稱，沒有喝酒不需要吹氣，也不用下車，質疑員警做法，且強調吹氣若沒有酒精，將提告強制罪。隨後警方見林男沒有喝酒表徵，讓其離去，北投警分局今強調將加強員警教育訓練、修正執行技巧。
林男7月15日深夜11時許，開車經北投區大業路實施酒測勤務，事後上傳影片引發討論。林男認為，警方可以盤查他身分，但不可要求他對著酒精檢知器吹氣，且他也無需下車配合盤查，如果警察強迫吹氣，吹氣結果沒有酒精，要提告強制器。
警政署「取締酒後駕車作業程序」指出，對於觀察及研判有無酒測，一，警方告知駕駛人正執行取締酒後駕車勤務，並以酒精檢知器檢知」或「觀察駕駛人體外表徵」，辨明有無飲酒徵兆，不得要求駕駛人以吐氣方式判別有無飲酒。二，研判駕駛人有飲酒徵兆，則指揮車輛靠邊停車，並請駕駛人下車，接受酒精濃度檢測。三，研判駕駛人未飲用酒類或其他類似物，則指揮車輛迅速通過，除有明顯違規事實外，不得執行其他交通稽查。
當時光明派出所副所長到場，員警盤查林男身分，員警們認為沒有聞到林男身上有酒氣，讓其離開路檢點。北投分局指出，員警執法過程未臻完善，有關民眾提醒指教部分，本分局將納入參考，未來將加強員警教育訓練、修正執行技巧、提升執法品質。
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