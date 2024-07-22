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打電話到立委服務處嗆「請吳沛憶走路小心一點」 他判拘20日

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

李姓男子撥打電話至立法委員吳沛憶服務處，聲稱「請吳沛憶走路小心一點」，吳的助理提告，李被訴；台北地院審理，李認罪，依恐嚇危害安全罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

62歲李姓男子今年5月23日上午10時許，以手機撥打吳沛憶服務處的電話，表示「請吳沛憶走路小心一點，我會來刺你」等，服務處王姓人員接電話後心生畏懼，向警方報案，警方查知李涉案，逮捕李移送法辦。

檢察官偵辦，李坦承不諱，檢方根據通聯資料、行動電話門號通話紀錄翻拍照片，對李聲請簡易判決處刑。

判決說，李撥打電話至立法委員吳沛憶服務處，以言語恫嚇王姓助理、吳沛憶，缺乏法治觀念，情緒控制能力不佳，考量他犯後坦承犯行，自述國小肄業程度等，判李拘役20日。

民進黨立委吳沛憶。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳沛憶。圖／聯合報系資料照片

吳沛憶 提告

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