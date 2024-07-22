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移民署內部通訊錄遭外流 疑離職員工刻意犯案...調查中
有媒體報導，移民署的內部官員資料疑似遭到外洩，被上網公開在論壇，除了科長、視察、專員、科員、助理員、辦事員，甚至還包括移民署長，對此，移民署指出，經內部資安單位調查，並無遭駭客攻擊情事，懷疑是遭人刻意公開，目前已鎖定一名離職員工，正在做調查釐清。
移民署說，掌握有不明人士於知名外洩資料論壇販售內部通訊錄，第一時間立即查證資訊系統並無遭到駭客入侵情事，且將存放在內部封閉網路的檔案下架。對於內部通訊錄資訊經重製後於網路傳散，因涉及刑事責任，已會同政風人員進行調查，不排除為離職員工涉案，對於洩漏或散布者，均將依法究辦，嚴正呼籲切勿以身試法。
移民署強調，內部通訊錄為員工內部封閉網路電子信箱及分機等資訊，外部民眾無法有效利用，也未涉及民眾申請案個人資料，且經檢視網路傳散內容，其中許多人員已調離原職務，為早已過時的舊資料，請國人切勿輕信或好奇購買，避免受到誤導，也請民眾提高警覺，提防有心人士冒用政府官員身分進行詐騙。
據了解，移民署在今天早上7點，就已經發現該資料外洩情事，由於近日剛好有一名約聘雇員工因表現不好自行離職，目前先釐清他是否有刻意犯案情況。
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