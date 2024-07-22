快訊

不好笑！男搭長榮航班稱行李中有手榴彈 辯「開玩笑」仍遭逮送辦

北市抽驗市售冰品配料9件不符規定 珍煮丹、覺旅咖啡產品上榜

iPhone SE 4大翻新！「長相如iPhone 16」更便宜 還有6大優點值得買

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中LaLaPort傳男子偷拍裙底風光 民眾仗義阻止

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中知名賣場LaLaPort昨天傳出有男子疑似拍攝女子裙底風光情事，有民眾發現後，上前制止，通知警方到場，因民眾抓人的地點位於賣場的空橋，也被民眾拍下，上傳網路社群，第三警分局表示，此案警方到場時，男子已刪除手機影像，經還原後發現，涉案王姓男子有拍攝女子腿部狀況，已聯絡被害女子，將依妨害秘密罪送辦。

第三警分局表示，昨天下午4時許，轄內賣場LaLaport四樓的空橋，有民眾發現王姓男子（47歲）有疑似有偷拍他人情事，民眾熱心上前制止王男，報警處理。

東區所警員到場時，王男已先將手機內影像刪除，經警方還原部分影像，發現王男有拍攝行經女子腿部情事，但未發現有攝錄到身體隱私部位的影像，另外現場無被害女子在場，尚查無有妨害秘密情事。

警方後續不斷檢視影像，發現一名被害女子，已聯絡女子到案作證，全案警詢後將依妨害秘密罪送辦。

警方提醒，未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像，已構成違法，提醒民眾需多留意。

台中知名賣場LaLaPort昨天傳出有男子在空橋偷拍，熱心民眾上前制止。圖／讀者提供
台中知名賣場LaLaPort昨天傳出有男子在空橋偷拍，熱心民眾上前制止。圖／讀者提供

社群 網路 賣場

延伸閱讀

東基外科醫師爆偷拍醜聞 院長出面道歉：已和醫師終止合約

涉創意私房案補習班老闆墜樓亡 遭起底疑為PTT站長

男大膽連2天偷拍女店員裙底風光 嘉院判刑5月

台中科博館傳看展被偷拍！少女大喊「有色狼」 警：已鎖定對象

相關新聞

「帶手榴彈」一句玩笑話 他害虎航班機延誤2小時 下場曝光

虎航今上午9時45分許從高雄飛往沖繩班機，搭載近180名旅客，沈姓男子在空姐詢問隨身行李是否攜帶礦泉水時，開玩笑稱「沒水...

影／台中LaLaPort傳男子偷拍裙底風光 民眾仗義阻止

台中知名賣場LaLaPort昨天傳出有男子疑似拍攝女子裙底風光情事，有民眾發現後，上前制止，通知警方到場，因民眾抓人的地...

手比「2」逼線民討16萬檢舉獎金 屏東刑大偵查隊長判關3年8月定讞

屏東縣刑事警察大隊偵二隊前隊長邱奕成承辦賄選案件時，比出手勢「2」向線民索討兩成的檢舉獎金，還稱「辦案過程中間很辛苦」、...

自書遺囑埋地雷 房產遺贈乾姊「二字之差」未能如願

基隆一名女子出生時就被親生父母送給養父母，以「婚生子女」辦理出生登記，成年後尋親找到親生父母，兩方家庭相處融洽。未料該女因病在家中猝死，她自書遺囑數百萬房產、土地、股票和存款贈與照顧她的乾姊，卻因遺囑上的一個細節，法官雖認定遺囑為真，卻不符贈與條件，財產不能如願給乾姊。 律師說，自書遺囑就是自己書寫的遺囑，好處是簡單方便，不用見證人也有隱密性，但因無法律專業人士協助，當事人可能對不熟法令，有能導致不如自己預期，甚至無效的情況。

影／彰化田僑持分11筆土地...為賺1％利潤淪人頭戶被逮

彰化縣江姓男子夥好友在台中市商辦大樓成立洗錢集團，以提供洗錢金額的0.5％至1％利潤，吸引人頭成立公司戶加入，以遂行洗錢...

承認猥褻不認性交！ 北市教保員性侵後「命令」女童不可以說

台北市信義區一私立幼兒園爆發園長之子毛姓教保員涉性侵、猥褻女童案，毛承認加重強制猥褻，否認加重強制性交，毛在檢警搜索後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。