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影／台中LaLaPort傳男子偷拍裙底風光 民眾仗義阻止
台中知名賣場LaLaPort昨天傳出有男子疑似拍攝女子裙底風光情事，有民眾發現後，上前制止，通知警方到場，因民眾抓人的地點位於賣場的空橋，也被民眾拍下，上傳網路社群，第三警分局表示，此案警方到場時，男子已刪除手機影像，經還原後發現，涉案王姓男子有拍攝女子腿部狀況，已聯絡被害女子，將依妨害秘密罪送辦。
第三警分局表示，昨天下午4時許，轄內賣場LaLaport四樓的空橋，有民眾發現王姓男子（47歲）有疑似有偷拍他人情事，民眾熱心上前制止王男，報警處理。
東區所警員到場時，王男已先將手機內影像刪除，經警方還原部分影像，發現王男有拍攝行經女子腿部情事，但未發現有攝錄到身體隱私部位的影像，另外現場無被害女子在場，尚查無有妨害秘密情事。
警方後續不斷檢視影像，發現一名被害女子，已聯絡女子到案作證，全案警詢後將依妨害秘密罪送辦。
警方提醒，未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像，已構成違法，提醒民眾需多留意。
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