手比「2」逼線民討16萬檢舉獎金 屏東刑大偵查隊長判關3年8月定讞

屏東縣刑事警察大隊偵二隊前隊長邱奕成承辦賄選案件時，比出手勢「2」向線民索討兩成的檢舉獎金，還稱「辦案過程中間很辛苦」、「你要內行一點，比較好辦事」等語，他最終收取16萬元，最高法院依貪汙治罪條例不違背職務要求賄賂罪判刑3年8月，褫奪公權3年定讞。

邱奕成於2017年10月23日至2020年8月23日擔任內埔分局偵查隊副隊長，同年8月24日調任屏縣警局刑大偵二隊長，案發後停職中；邱2018年11月18日晚間8時許，受理線民檢舉縣議員候選人賄選案件，並將情資提供給檢察官偵辦，案件最終被偵結起訴。

邱奕成自認偵查案件有功，且知悉線民可依規定請領檢舉獎金，趁機向線民表示「辦案過程中間很辛苦」、「你要內行一點，比較好辦事」，並以手指比出「2」手勢，向線民要求賄選案件檢舉獎金的2成，作為對價。

線民擔心如果不配合，真實身分會被曝光，便答應邱奕成的提議；邱調任刑大偵二隊長後，仍持續協助聯繫檢舉獎金請領事宜，並用LINE向線民表示檢舉獎金扣除稅款後為80萬元，並和線民相約自家住處碰面，開車載線民到銀行兌領獎金支票。

邱奕成事後將牛皮紙信封交給線民，要求對方將2成獎金，也就是16萬元，放入信封後交給自己得逞；廉政署因接獲賄賂情資，沿途跟蒐邱的偵防車，待邱返回警局後上前攔查，邱見狀將信封塞入褲子口袋，開車門逃跑，最終仍被逮捕。