影／彰化田僑持分11筆土地...為賺1％利潤淪人頭戶被逮

彰化縣江姓男子夥好友在台中市商辦大樓成立洗錢集團，以提供洗錢金額的0.5％至1％利潤，吸引人頭成立公司戶加入，以遂行洗錢不法，刑事局中打三隊透過165反詐騙大數據分析，掌握多家被列為警示帳戶的科技公司，跟監車手後，今年4月間帶回江等11人，其中周姓共犯擁有彰化11筆農地，市價破250萬元，但仍為賺水錢，淪為人頭戶被逮，檢方訊問後聲押江等3人獲准，預計近期將偵結起訴。

刑事局中打三隊在去年7月間，以165反詐平台的大數據分析，發現多家被警示的公司戶，提領的車手屬於同一個犯罪集團，警方報請台中地檢署檢察官陳宜君指揮後，與台中市第一警分局、台中市刑大偵一隊、彰化縣員林警分局，成立專案小組偵辦。

檢警調查，江姓男子（31歲）是彰化人，與好友在台中市商辦大樓成立洗錢集團，與不法的詐欺集團合作，去年成立水房截至今年4月落網為止，洗錢金流超過2億元，被詐騙被害人達355人，不法獲利超過1000萬元，江為規避查緝，以0.5％至1％的利潤，吸引共犯加入，申設人頭公司戶，以利其等遂行洗錢不法，

檢警蒐證完備後，在今年4月間，出動特警在台中西屯、彰化田中等地兵分三路攻堅，帶回江男等11名涉案人，查扣手機、公司大小章、保時捷等3輛名車、存摺等贓證物。

檢方也向法院聲請刑事裁定追扣涉案人帳戶內的現金、虛擬戶幣達900萬元，另外也查扣市價超過250萬元的農地等財產，以利後續不法所得的沒收，全案警詢後依詐欺、洗錢、組織等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方聲押江及林姓（29歲）、張姓幹部（29歲）獲准，其餘周姓男子等（29歲）涉案人，以3萬元金額交保。

經查，涉案周姓男子在彰化地區擁有11筆農地，與家族共同持分，市價超過250萬元，不過因尚無法變現，為了賺取利潤，而淪為人頭戶，每月收取江等人提供的租金，土地也被檢警查扣在案，得不償失。