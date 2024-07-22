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承認猥褻不認性交！ 北市教保員性侵後「命令」女童不可以說

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市信義區一私立幼兒園爆發園長之子毛姓教保員涉性侵猥褻女童案，毛承認加重強制猥褻，否認加重強制性交，毛在檢警搜索後，竟然提得出監視器影像為證據辯解，台北地院認毛有串證之虞，裁定本月16日起再羈押禁見2月。

毛姓教保員性侵女童案引爆民眾知之權利、地方與中央政府權責爭議，監察院日前跳出來揭發幼兒園全名、毛的真實姓名，案件另被政治操作；本案已辯論終結，合議庭訂8月16日宣判。

2023年幼兒園遭踢爆毛姓教保員涉嫌以講故事名義對多名女童下手性侵，根據已曝光資訊，至少20人受害，且檢警在毛的手機內發現600部偷拍影片、猥褻性侵女童的畫面。

依判決書查詢資料，毛經起訴之後，法院2023年8月16日訊問認毛涉犯加重強制性交罪、加重強制猥褻罪，裁定羈押禁見；2023年11月16日、2024年1月16日、2024年3月16日、2024年5月16日都裁定延長羈押禁見2月。

法官日前提解毛開庭問訊，毛坦承6次對女童強制猥褻，否認對其中4人有更進一步的加重強制性交犯行，不過，法官認為，依證人證述、起訴書證據清單，毛犯罪嫌疑仍重大。

合議庭認為，毛涉犯的加重強制性交罪法定本刑在7年以上，且被害人數多，嚴重危害兒童的身心發展，如將來經判決有罪確定，將面臨相當刑期，毛有逃亡避責的強烈動機。

裁定說，毛偵查中坦承全部犯行，審理中改口否認加重強制性交罪，雖8月16日將宣判，但案件尚未確定，無法排除毛再翻供。

裁定書指出，毛曾命令女童不可對外說案情，2023年7月10日台北市婦幼警察隊至幼兒園搜索查扣監視器主機、監視器電磁記錄後，毛在羈押禁見時，竟還是能提出案卷外的其他影像檔案，足證他還有勾串、湮滅證據之虞。

合議庭訊問毛、辯護人、檢察官意見後，認毛羈押原因仍在，不羈押難擔保後續審判進行及刑罰執行，裁定延長羈押禁見2月。

台北市信義區幼兒園爆發園長兒子對幼童性侵案。圖／報系資料照
台北市信義區幼兒園爆發園長兒子對幼童性侵案。圖／報系資料照

幼兒園 性侵 猥褻

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