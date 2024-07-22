承認猥褻不認性交！ 北市教保員性侵後「命令」女童不可以說

台北市信義區一私立幼兒園爆發園長之子毛姓教保員涉性侵、猥褻女童案，毛承認加重強制猥褻，否認加重強制性交，毛在檢警搜索後，竟然提得出監視器影像為證據辯解，台北地院認毛有串證之虞，裁定本月16日起再羈押禁見2月。

毛姓教保員性侵女童案引爆民眾知之權利、地方與中央政府權責爭議，監察院日前跳出來揭發幼兒園全名、毛的真實姓名，案件另被政治操作；本案已辯論終結，合議庭訂8月16日宣判。

2023年幼兒園遭踢爆毛姓教保員涉嫌以講故事名義對多名女童下手性侵，根據已曝光資訊，至少20人受害，且檢警在毛的手機內發現600部偷拍影片、猥褻性侵女童的畫面。

依判決書查詢資料，毛經起訴之後，法院2023年8月16日訊問認毛涉犯加重強制性交罪、加重強制猥褻罪，裁定羈押禁見；2023年11月16日、2024年1月16日、2024年3月16日、2024年5月16日都裁定延長羈押禁見2月。

法官日前提解毛開庭問訊，毛坦承6次對女童強制猥褻，否認對其中4人有更進一步的加重強制性交犯行，不過，法官認為，依證人證述、起訴書證據清單，毛犯罪嫌疑仍重大。

合議庭認為，毛涉犯的加重強制性交罪法定本刑在7年以上，且被害人數多，嚴重危害兒童的身心發展，如將來經判決有罪確定，將面臨相當刑期，毛有逃亡避責的強烈動機。

裁定說，毛偵查中坦承全部犯行，審理中改口否認加重強制性交罪，雖8月16日將宣判，但案件尚未確定，無法排除毛再翻供。

裁定書指出，毛曾命令女童不可對外說案情，2023年7月10日台北市婦幼警察隊至幼兒園搜索查扣監視器主機、監視器電磁記錄後，毛在羈押禁見時，竟還是能提出案卷外的其他影像檔案，足證他還有勾串、湮滅證據之虞。