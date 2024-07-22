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龜山員工宿舍不適用減稅 長庚不服補繳逾億元地價稅 敗訴

聯合報／ 記者林孟潔周嘉茹／連線報導

長庚醫療財團法人位於桃園市龜山區的員工宿舍，被地方稅務局認定不符合土地稅減免規則，應依一般用地稅率課徵地價稅，核定補繳五年共一億餘元的稅款，長庚不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。對此長庚表示案件司法程序中，暫不回應。

長庚在龜山一三三筆面積七萬餘平方公尺土地上，興建建物作為員工宿舍，桃園市政府認為除部分建物公益出租，其餘面積不符合土地稅減免要件，應依一般用地稅率課徵地價稅。

桃園稅務局核定長庚應補繳二○一七至二○二一年共一億○三四六萬餘元地價稅，長庚提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，主張員工宿舍也是醫院本身事業用地，有促進醫療品質、就近照護病患功能，應符合土地稅減免規定。

長庚認為，衛生署（現今衛生福利部）函文沒有將減免地價稅範圍，限縮於「院長及值班醫護人員」宿舍；另員工宿舍收取租金遠低一般租屋行情，實質屬於宿舍維護費性質，扣除每月支出還虧損，顯見不以營利為目的，處分違反實質課稅原則，有重大違誤。

桃園稅務局指出，長庚員工宿舍除醫院員工外，大學、航運公司等員工也可申請，社區內有超商、球場、國小等設施，宿舍也沒提供醫療服務，不算醫療事業用地。

北高行認為，衛生署函文所指宿舍用地，是供值班醫護及時提供緊急醫療工作之用，長庚興建員工宿舍，除醫護外也讓醫技、行政人員居住，與一般員工宿舍沒差別，不適用函文減稅條件。

北高行指出，員工宿舍不是醫院本身事業用地，不提供醫療服務，宿舍也採使用者付費，住戶均分公共設施支出，也不符合醫院自行維護、負擔成本的本身事業用地本質，稅務局處分沒違誤，判決長庚敗訴。

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