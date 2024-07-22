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為了報復 情侶冒名誣告逾400案

聯合報／ 記者黃宣翰／台南報導

陳姓情侶檔因與人有債務或其他糾紛，涉嫌在短短二個多月內假冒債權人或他人名義，向全台十九個地檢署提告四百多件，不少被冒名者及被告因此疲於奔命出庭。案件驚動台灣高等檢察署召開專案會議，彙整資料交台南地檢署偵辦，拘提陳姓情侶後，向台南地方法院聲請羈押禁見獲准。

台南地檢署指出，連江地檢署主任檢察官鄭子薇日前受理一起告訴狀，發覺有冒名申告及誣告等情事，進一步查出四十歲陳姓男子和他卅歲陳姓女友以相同手法，向全台各地共十九個地檢署冒名申告。

鄭子薇向高檢署陳報，高檢署檢察長張斗輝七月十二日召開專案會議，協調各地檢署調查相關案件，並協助分配各地檢署訊問轄區內被冒名申告被害人後，彙整資料給台南地檢署主責偵辦。

台南地檢署會同專案小組比對資料，查出二人涉嫌偽造證據、告訴狀，二個多月冒名誣告四百多件，被冒名者幾乎都和陳姓情侶有糾紛；不少人為出庭疲於奔命。

檢方十九日指揮台南市警方，分別於台南市善化區和台中市大雅區拘提二人，搜索查扣犯罪事證。訊後認為二人涉犯誣告、偽造私文書、偽造印章、行使偽造私文書及違反個人資料保護法非法利用個人資料等罪嫌，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，向法院聲押禁見。

法官認為二人供述與相關證人有出入，無法排除勾串可能；另二人易受金錢利誘繼續犯罪，有事實足認為有反覆實行詐欺取財罪之虞等理由，裁定羈押禁見。

據了解，陳姓情侶檔冒名誣告案類包括詐欺、妨害性自主及妨害自由等，正值各地地檢署忙於打詐時刻，二人利用司法制度報復他人，嚴重浪費司法資源。

台南 司法 情侶

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