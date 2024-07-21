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男15年前持刀闖透天厝劫財未遂 警靠DNA破案緝凶

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹衛姓男子15年前闖入新竹縣一棟透天厝，持刀抵住女主人脖子想劫財，但因驚動女主人弟弟擔心遭逮逃逸，警方從現場遺留的刀子、菸蒂、衣服與手套，比對出衛男的指紋與DNA，新竹地院依毀越門扇攜帶凶器強盜未遂罪，將衛男判刑1年10月，緩刑5年。

判決書指出，2009年6月29日清晨某時許，衛男戴黑色頭套蒙面及白色手套，破壞傅女透天厝後門門鎖，侵入並躲藏於1樓儲藏室、廁所，見傅女下樓，即上前持刀械抵住脖子，再拖行至2樓並喝令交出金融卡，導致傅女全身瘀青不能抗拒。

傅女弟弟聽聞聲響前來查看，衛男見事跡敗露，來不及搶走金融卡，隨即逃往1樓大門，並在倉皇逃離過程中，遺落犯案用刀子、菸蒂、衣服與手套。

警方從遺留於現場的扣案證物，採集生物跡證送刑事警察局進行指紋及DNA型別鑑定，在刀子採集指紋鑑定結果與衛男右拇指指紋相符，而在菸蒂、衣物及手套萃取DNA檢測，鑑定結果與衛男唾液DNA型別相符。

法官認為，衛男犯案時正值青壯年，有工作能力，不思以合法方式獲取所需，竟至被害人住處毀越門扇攜帶凶器強盜犯行，對被害人造成嚴重身體、心理傷害及陰影，最後依毀越門扇攜帶凶器強盜未遂罪，處有期徒刑1年10月，緩刑5年。

新竹衛姓男子15年前闖入新竹縣一棟透天，持刀抵住女主人脖子想劫財，但因驚動女主人弟弟擔心遭逮逃逸，警方從現場遺留的刀子、菸蒂、衣服與手套，比對出衛男的指紋與DNA。示意圖／Ingimage
新竹衛姓男子15年前闖入新竹縣一棟透天，持刀抵住女主人脖子想劫財，但因驚動女主人弟弟擔心遭逮逃逸，警方從現場遺留的刀子、菸蒂、衣服與手套，比對出衛男的指紋與DNA。示意圖／Ingimage

DNA 強盜 新竹 警察 透天厝

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