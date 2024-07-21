以妻教師身分購350萬保單 離婚後她卻反悔…夫用1招證明是借名登記搶回

台中市姚姓女子是教師、已婚育有子女，姚女丈夫在22年前因姚女是教師身分，購買一張儲蓄保單具有優惠，因此借姚女身分，購買一張350萬元保單，不過後來二人離婚，姚女丈夫要求姚女將要保人，改回他的名字，但姚女置之不理，姚女丈夫告上法院，提供相關繳款紀錄、LINE對話截圖、保險員作證等證據，一審判姚女需將保單要保人改為前夫名。

判決指出，姚女是教師與丈夫結婚多年，育有子女，姚女丈夫在2002年間，因姚女是教師身分具有購買保單優惠，因此借用姚女名義，購買一張儲蓄型的壽險保單，價值約350萬元，該保單的要保人、被保險人都是姚女，不過姚女與丈夫在去年間調解離婚，當時姚女有口承諾，要將該保單的要保人改回丈夫，但事後卻沒有改回，丈夫向法院提起告訴。

姚女丈夫主張，該張保險保單是他退休金的規畫，實際所有權人是他，該張保單保險契約是「借名登記契約」，已在今年3月間，用準備狀送達，作為終止借名契約之意思表示，請求姚女將保單的要保人改回。

姚女則說，該張保單是前夫出於自由意志幫她繳保費，也贈與保險費給她，不是借名登記關係，她是該張保單的具有實際處分權力的人。

台中地院審理時，姚女丈夫提供繳交保費的相關紀錄，也找來當時購買保單的保險業務作證，業務也證稱，不認識姚女，只認識姚女丈夫，當時姚女丈夫就有說，該張保單是要留作退休金之用，以及姚女丈夫與姚女之間的LINE對話紀錄截圖等。

台中地院審認，根據相關證據可知，該張保安是姚女前夫借用姚女名義而投保，姚女前夫保有該張保單權利，主張兩造間就該張保單有借名契約關係，應屬可採，姚女否認有借名契約關係，則非可採，判姚女需將該張保單的要保人改回前夫，仍可上訴。