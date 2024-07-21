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北市男酒後騎微型電動二輪車 酒測值超標...被扣車法辦

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

49歲趙姓男子日前騎微型電動二輪車上路，行經文山區景隆街19巷時，巡邏員警發現他左後照鏡破損攔停，一盤查才發現他渾身酒氣，依法對他酒測，他酒測值每公升0.27毫克，明顯超標，警詢後被依公共危險罪送辦，並當場禁止駕駛、移置保管車輛。

警方指出，微型電動二輪車屬於慢車的一種，需年滿14歲才能駕駛，騎乘時務必戴安全帽，不可附載人員或改裝車輛，也不可以酒駕，又因是以電力為主之交通工具，若吐氣酒精濃度檢測超過法定標準值，除了會被依道交條例第73條製單舉發外，也觸犯刑法公共危險罪。

警方呼籲，酒後切勿騎乘任何動力交通工具，因飲酒會影響駕駛人判斷能力與協調性，進而增加發生事故風險，若有飲酒應尋求代駕或搭乘大眾交通等方式，避免駕車造成自身危害及其他用路人安全。

警方也說，微型電動二輪車過去不用掛牌，但2022年11月30日起正式納管，有2年的緩衝期，到今年11月30日，2年領牌寬限期到期，車主必須期限內完成保險及掛牌手續，逾期未依規定領用牌照者，將依道交條例第71-1條規定，處以1200元至3600元罰鍰，並禁止行駛；經型式審驗合格的車輛將當場移置保管，未經型式審驗合格的車輛則會被沒入。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北市趙姓男子日前酒後騎微型電動二輪車上路，他酒測值每公升0.27毫克，明顯超標，被依公共危險罪送辦。記者翁至成／翻攝
北市趙姓男子日前酒後騎微型電動二輪車上路，他酒測值每公升0.27毫克，明顯超標，被依公共危險罪送辦。記者翁至成／翻攝
北市趙姓男子日前酒後騎微型電動二輪車上路，他酒測值每公升0.27毫克，明顯超標，被依公共危險罪送辦。記者翁至成／翻攝
北市趙姓男子日前酒後騎微型電動二輪車上路，他酒測值每公升0.27毫克，明顯超標，被依公共危險罪送辦。記者翁至成／翻攝

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