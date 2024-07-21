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「帶手榴彈」一句玩笑話 他害虎航班機延誤2小時 下場曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

虎航今上午9時45分許從高雄飛往沖繩班機，搭載近180名旅客，沈姓男子在空姐詢問隨身行李是否攜帶礦泉水時，開玩笑稱「沒水，但有手榴彈」，空姐嚇到報警；沈被警方逮捕，連累整機旅客也被請下機，行李清倉調查，班機延誤2小時，讓同機旅客氣炸：「什麼話不能說不知道嗎」。

因沈男的一句玩笑話，導致從高雄飛沖繩的IT-288班機延後，行李還得重新檢驗，同班機旅客氣炸，在臉書社團「高雄機場航空器資訊交流」貼文描述當時情況。

原PO怒指沈男的行為，「有必要開這種玩笑，全機170幾人等嗎？延誤了兩小時，玩笑真的不要亂開」。

原PO以「實況轉播」提及，空姐當時問某乘客，置物櫃的行李是否有液體會漏出的。乘客：笑笑的，「有手榴彈」；空姐：瞪大眼，馬上向上呈報；乘客家屬：他開玩笑的！！他開玩笑的！！我罵過他了。

沈男指自己有帶手榴彈、開玩笑的行徑，讓原PO氣憤難平的說，拜託，50多歲的人了，什麼話能說，什麼話不能說，不知道嗎。有網友附和，「這種人是要給一些教訓」、「笑死這個罰下去很精彩」。也有網友猜，「那位先生應該不用出國了」。

航警局高雄分局指出，接獲該班機報案後，經由航空公司評估研判「有飛安疑慮」，警方立即進行航機爆裂物緊急應變處理，除將年約56歲的沈男逮捕帶下機調查外，另請旅客及機組人員下機重新安檢、安檢人員上機執行清艙檢查以及託運行李卸下重新安檢。

航警指出，事後證實為虛驚一場，原班機延誤2小時，除沈男外，旅客已於11時11分重新登機，班機順利飛往沖繩。

警詢後，沈男被依違反民用航空法移送高雄地檢署偵辦；警方指出，依據民用航空法第105條：未指定犯人向公務員、民用航空事業犯危害飛航安全或設施，或散布危害飛航安全之不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

沈男一句玩笑話，不僅無法和家人同赴沖繩旅遊，計畫泡湯，還因此付出慘痛代價，得不償失。

虎航今上午9時45分許從高雄飛往沖繩班機，沈姓男子對空姐開玩笑但行李有手榴彈，空姐嚇到報警，沈被逮捕送辦，害班機延誤2小時。圖／取自高雄機場航空器資訊交流
虎航今上午9時45分許從高雄飛往沖繩班機，沈姓男子對空姐開玩笑但行李有手榴彈，空姐嚇到報警，沈被逮捕送辦，害班機延誤2小時。圖／取自高雄機場航空器資訊交流
虎航今上午9時45分許從高雄飛往沖繩班機，沈姓男子對空姐開玩笑但行李有手榴彈，空姐嚇到報警，沈被逮捕送辦，害班機延誤2小時。圖／取自高雄機場航空器資訊交流
虎航今上午9時45分許從高雄飛往沖繩班機，沈姓男子對空姐開玩笑但行李有手榴彈，空姐嚇到報警，沈被逮捕送辦，害班機延誤2小時。圖／取自高雄機場航空器資訊交流
虎航今上午9時45分許從高雄飛往沖繩班機，沈姓男子對空姐開玩笑但行李有手榴彈，空姐嚇到報警，沈被逮捕送辦，害班機延誤2小時；圖為同機旅客重新登機畫面。記者石秀華／翻攝
虎航今上午9時45分許從高雄飛往沖繩班機，沈姓男子對空姐開玩笑但行李有手榴彈，空姐嚇到報警，沈被逮捕送辦，害班機延誤2小時；圖為同機旅客重新登機畫面。記者石秀華／翻攝
虎航今上午9時45分許從高雄飛往沖繩班機，沈姓男子對空姐開玩笑但行李有手榴彈，空姐嚇到報警，沈被逮捕送辦，害班機延誤2小時；圖為同機旅客重新登機畫面。記者石秀華／翻攝
虎航今上午9時45分許從高雄飛往沖繩班機，沈姓男子對空姐開玩笑但行李有手榴彈，空姐嚇到報警，沈被逮捕送辦，害班機延誤2小時；圖為同機旅客重新登機畫面。記者石秀華／翻攝
虎航今上午9時45分許從高雄飛往沖繩班機，沈姓男子對空姐開玩笑但行李有手榴彈，空姐嚇到報警，沈被逮捕送辦，害班機延誤2小時；圖為警方安檢人登機檢查機艙畫面。記者石秀華／翻攝
虎航今上午9時45分許從高雄飛往沖繩班機，沈姓男子對空姐開玩笑但行李有手榴彈，空姐嚇到報警，沈被逮捕送辦，害班機延誤2小時；圖為警方安檢人登機檢查機艙畫面。記者石秀華／翻攝
虎航今上午9時45分許從高雄飛往沖繩班機，沈姓男子對空姐開玩笑但行李有手榴彈，空姐嚇到報警，沈被逮捕送辦，害班機延誤2小時；圖為同機旅客重新登機畫面。記者石秀華／翻攝
虎航今上午9時45分許從高雄飛往沖繩班機，沈姓男子對空姐開玩笑但行李有手榴彈，空姐嚇到報警，沈被逮捕送辦，害班機延誤2小時；圖為同機旅客重新登機畫面。記者石秀華／翻攝

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