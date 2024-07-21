花蓮惡男兩度偷工地電纜線 還恐嚇管理員被羈押

花蓮胡姓男子缺錢花用，擅自跑到秀林鄉和平村一處工地偷電纜線，管理員見狀上前制止，他不但恐嚇車上有刀，甚至案發2天前才在同工地偷過電纜線，行徑囂張。警方獲報逮人，訊後依竊盜、恐嚇罪嫌移送花蓮地檢署，檢方認為胡男反覆行竊且隨身攜帶刀械，向花蓮地方法院聲請羈押獲准。

新城警分局今表示，14日清晨6時許，接獲工地管理員報案，在和平村台9丁線53公里處看管工地時，有對男女駕駛自小客車進入工地，見現場只有1個人，便上前表示車上有刀要他小心一點，直接在現場偷拿工地電纜線。

警方到現場見胡男與游女夫妻倆要駕車離開，趕緊攔下盤查，在後車廂發現總長約95公尺電纜線、85公尺接地線，市價約5萬1000元，同時也在車上查獲一把刀。經查，胡男在12日才與劉男到該工地偷竊電纜線，遭巡邏員警見發現依法移送，才隔2天竟重返該處偷竊，可見無悔改之心。

和平派出所長王祝光說，胡男看到有人看管工地，仍光明正大地闖入工地，威脅工地管理員後，見對方心生畏懼便大膽偷竊電纜線。依竊盜、恐嚇罪將這對夫妻移送地檢署偵辦，其中胡嫌有反覆實施竊盜且隨身攜帶兇械，建請檢察官聲請預防性羈押，法院同意裁准。