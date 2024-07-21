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花蓮惡男兩度偷工地電纜線 還恐嚇管理員被羈押

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮胡姓男子缺錢花用，擅自跑到秀林鄉和平村一處工地偷電纜線，管理員見狀上前制止，他不但恐嚇車上有刀，甚至案發2天前才在同工地偷過電纜線，行徑囂張。警方獲報逮人，訊後依竊盜、恐嚇罪嫌移送花蓮地檢署，檢方認為胡男反覆行竊且隨身攜帶刀械，向花蓮地方法院聲請羈押獲准。

新城警分局今表示，14日清晨6時許，接獲工地管理員報案，在和平村台9丁線53公里處看管工地時，有對男女駕駛自小客車進入工地，見現場只有1個人，便上前表示車上有刀要他小心一點，直接在現場偷拿工地電纜線。

警方到現場見胡男與游女夫妻倆要駕車離開，趕緊攔下盤查，在後車廂發現總長約95公尺電纜線、85公尺接地線，市價約5萬1000元，同時也在車上查獲一把刀。經查，胡男在12日才與劉男到該工地偷竊電纜線，遭巡邏員警見發現依法移送，才隔2天竟重返該處偷竊，可見無悔改之心。

和平派出所長王祝光說，胡男看到有人看管工地，仍光明正大地闖入工地，威脅工地管理員後，見對方心生畏懼便大膽偷竊電纜線。依竊盜、恐嚇罪將這對夫妻移送地檢署偵辦，其中胡嫌有反覆實施竊盜且隨身攜帶兇械，建請檢察官聲請預防性羈押，法院同意裁准。

新城警分局呼籲，工地營造建築業者針對施工中的工地，應將工程用具集中放置有人看管的地方，或加強設置監視系統，如發現有可疑人士應盡快打電話報警，請員警到場處理。

花蓮胡姓男子與友人偷竊秀林鄉和平村工地的電纜線，才隔2天又與游姓妻子重返該工地偷竊電纜線，並恐嚇現場管理員，被法院裁定羈押。圖／警方提供
花蓮胡姓男子與友人偷竊秀林鄉和平村工地的電纜線，才隔2天又與游姓妻子重返該工地偷竊電纜線，並恐嚇現場管理員，被法院裁定羈押。圖／警方提供
花蓮胡姓男子與妻子擅自跑到秀林鄉和平村工地偷電纜線，管理員見狀上前制止，他不但恐嚇車上有刀，甚至案發2天前才在同工地偷過電纜線，行徑囂張。圖／警方提供
花蓮胡姓男子與妻子擅自跑到秀林鄉和平村工地偷電纜線，管理員見狀上前制止，他不但恐嚇車上有刀，甚至案發2天前才在同工地偷過電纜線，行徑囂張。圖／警方提供

偷竊 恐嚇 花蓮

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