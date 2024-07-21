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慣竊闖宮廟神壇偷皮夾1500元 揮拳打人逃逸判刑7年2月
慣竊邱姓男子去年4月間在ＡＴＭ外向人借穿背心，侵占背心內2萬元，去年9月間又闖進一處宮廟神壇，偷走拉門後方皮夾1500元，遭發現後，揮拳毆打吳男左眼後逃逸。士林地方法院認定，邱男犯準強盜罪判處7年2月；侵占罪部分判處可易科罰金之刑4月。
判決指出，去年4月27日邱男騎車經北市士林區一家銀行，看見行動不便的何姓男子走出ＡＴＭ，上前攀談，開口借穿何姓男子的背心，直接穿上後騎車離去，侵占背心內的2萬元和手機。
去年9月9日清晨4時許，邱男在北市延平南路民宅，屋前半部分是開放式的宮廟神壇，神壇和住家區域僅拉門區隔，邱男進入神壇後，侵入吳男住家客廳，拿走酒櫃門把上的皮夾內要普渡買菜的現金1500元。
當時睡夢中的吳男聽到聲響驚醒，發現邱男行竊，大聲斥責「你做什麼」「別跑」拉住邱男，不料，邱男罵髒話後，揮拳毆打吳男左眼，吳男疼痛不堪而放手，邱男趁機逃逸。邱男落網否認犯行，他去宮廟外偷東西，沒有毆打吳男，當下只想趕快逃離。
合議庭認定，邱男有謀生能力，卻不思正當途徑獲取財物，為了脫免逮捕毆打吳男，導致吳男難以抗拒，犯加重準強盜罪，判處7年2月；借穿背心拿走2萬元案則犯侵占罪，判處4月可易科罰金之刑。犯罪所得2萬1500元、手機沒收。可上訴。
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