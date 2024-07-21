快訊

影／開放赴陸旅行團沒共識 羅文嘉、陳玉珍泳渡後交鋒

不是00713下殺一千五百點最抗跌的是00915！ 存股哥：00878這波讓我比較意外

留意凱米與西南季風互動 鄭明典：要關心颱風尾影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慣竊闖宮廟神壇偷皮夾1500元 揮拳打人逃逸判刑7年2月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

慣竊邱姓男子去年4月間在ＡＴＭ外向人借穿背心，侵占背心內2萬元，去年9月間又闖進一處宮廟神壇，偷走拉門後方皮夾1500元，遭發現後，揮拳毆打吳男左眼後逃逸。士林地方法院認定，邱男犯準強盜罪判處7年2月；侵占罪部分判處可易科罰金之刑4月。

判決指出，去年4月27日邱男騎車經北市士林區一家銀行，看見行動不便的何姓男子走出ＡＴＭ，上前攀談，開口借穿何姓男子的背心，直接穿上後騎車離去，侵占背心內的2萬元和手機。

去年9月9日清晨4時許，邱男在北市延平南路民宅，屋前半部分是開放式的宮廟神壇，神壇和住家區域僅拉門區隔，邱男進入神壇後，侵入吳男住家客廳，拿走酒櫃門把上的皮夾內要普渡買菜的現金1500元。

當時睡夢中的吳男聽到聲響驚醒，發現邱男行竊，大聲斥責「你做什麼」「別跑」拉住邱男，不料，邱男罵髒話後，揮拳毆打吳男左眼，吳男疼痛不堪而放手，邱男趁機逃逸。邱男落網否認犯行，他去宮廟外偷東西，沒有毆打吳男，當下只想趕快逃離。

合議庭認定，邱男有謀生能力，卻不思正當途徑獲取財物，為了脫免逮捕毆打吳男，導致吳男難以抗拒，犯加重準強盜罪，判處7年2月；借穿背心拿走2萬元案則犯侵占罪，判處4月可易科罰金之刑。犯罪所得2萬1500元、手機沒收。可上訴。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

侵占 北市 強盜

延伸閱讀

宮廟桌頭林琇琪美成這樣！害怕「好兄弟」上門

宮廟金爐旁驚見火燒車...彰化老翁燒死車內 死因待釐清

遭婆婆強迫宮廟收驚「喝符水」 媳婦全身無力喊：差點被拉進房間

賴政府指宮廟為統戰工具 國民黨批侵害宗教人權

相關新聞

虎航高雄飛沖繩班機驚傳有手榴彈 原來乘客開玩笑慘了

虎航今天上午9時45分許從高雄國際機場飛往沖繩班機，驚傳有乘客攜帶手榴彈上機恐怖事件，高雄航警局接獲班機上空姐通報，將一...

台南情侶涉誣告400多件 法院裁定羈押禁見理由出爐

陳姓情侶因不滿債權人等人催討債務，或與友人發生糾紛，近2個月來冒用債務人或友人名義，向19個地檢署涉嫌誣告400多案遭台...

「帶手榴彈」一句玩笑話 他害虎航班機延誤2小時 下場曝光

虎航今上午9時45分許從高雄飛往沖繩班機，搭載近180名旅客，沈姓男子在空姐詢問隨身行李是否攜帶礦泉水時，開玩笑稱「沒水...

花蓮惡男兩度偷工地電纜線 還恐嚇管理員被羈押

花蓮胡姓男子缺錢花用，擅自跑到秀林鄉和平村一處工地偷電纜線，管理員見狀上前制止，他不但恐嚇車上有刀，甚至案發2天前才在同...

不滿被拍車門 台中公車司機怒下車開罵 警：最高罰3.6萬扣照

台中郭姓公車司機昨駕駛公車行經霧峰區中正路時，疑未看到一名男子在路邊招公車，遭到對方拍車門質問，郭男把公車停在路口與男子...

高虹安涉詐領助理費案 北院7月24日宣判

新竹市長高虹安涉嫌在立法委員任內詐領助理費新台幣46萬餘元，台北地檢署依貪污、偽造文書等罪起訴。台北地方法院今年5月22...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。