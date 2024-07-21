快訊

影／開放赴陸旅行團沒共識 羅文嘉、陳玉珍泳渡後交鋒

不是00713下殺一千五百點最抗跌的是00915！ 存股哥：00878這波讓我比較意外

留意凱米與西南季風互動 鄭明典：要關心颱風尾影響

通緝犯射傷雲林警 一審依殺人未遂等罪判12年半

中央社／ 雲林縣21日電

雲林縣台西分局橋頭派出所員警林俞宏，去年10月盤查身分時遭謝姓通緝犯持槍射傷頭部，雲林地院日前依殺人未遂等罪判謝男有期徒刑12年6個月。全案可上訴。

判決書提到，隨身帶著槍枝、子彈的謝姓通緝犯去年10月間自行開車到雲林縣麥寮鄉，由於車輛卡在田間動彈不得，謝男帶著槍枝、子彈等物離去，原本打算偷其他車輛代步，卻因無法發動引擎而作罷。

有路人看到謝男車子受困，好心打電話報警；林俞宏與橋頭所長林鈺家獲報到場協助，林俞宏盤查謝男身分後，正要向林鈺家告知謝男為通緝犯時，謝已從隨身背包中拿出槍枝，近距離朝警方射擊。

謝男邊開槍邊開始倒退試圖逃脫追捕，警匪槍戰過程中，林俞宏頭部受槍傷，送醫後無生命危險；警方在案發隔天早上，找到躲藏工寮內謝男。謝男對於犯行坦承不諱，謝男所持有槍枝及子彈經送驗後，確定具有殺傷力。

法院審酌，謝男因涉犯違反槍砲彈藥刀械管制條例案，尚在訴訟程序進行中，卻不思警惕、悔改，再度購買槍枝犯下此案，日前依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，判謝男有期徒刑12年6個月。全案可上訴。

槍枝 通緝 雲林

延伸閱讀

民眾黨立委服務處、雲林縣黨部揭牌 柯文哲：象徵基層扎根的決心

高雄藍寶堅尼車主是槍砲通緝犯 身藏制式槍逃13年栽了

雲林抽出特斯拉名車得主 幸運電話那頭傳來爆耳尖叫聲

嘉義男涉嫌沾乙醚毛巾摀妻口鼻掐脖子 涉殺人未遂羈押禁見

相關新聞

虎航高雄飛沖繩班機驚傳有手榴彈 原來乘客開玩笑慘了

虎航今天上午9時45分許從高雄國際機場飛往沖繩班機，驚傳有乘客攜帶手榴彈上機恐怖事件，高雄航警局接獲班機上空姐通報，將一...

台南情侶涉誣告400多件 法院裁定羈押禁見理由出爐

陳姓情侶因不滿債權人等人催討債務，或與友人發生糾紛，近2個月來冒用債務人或友人名義，向19個地檢署涉嫌誣告400多案遭台...

「帶手榴彈」一句玩笑話 他害虎航班機延誤2小時 下場曝光

虎航今上午9時45分許從高雄飛往沖繩班機，搭載近180名旅客，沈姓男子在空姐詢問隨身行李是否攜帶礦泉水時，開玩笑稱「沒水...

花蓮惡男兩度偷工地電纜線 還恐嚇管理員被羈押

花蓮胡姓男子缺錢花用，擅自跑到秀林鄉和平村一處工地偷電纜線，管理員見狀上前制止，他不但恐嚇車上有刀，甚至案發2天前才在同...

不滿被拍車門 台中公車司機怒下車開罵 警：最高罰3.6萬扣照

台中郭姓公車司機昨駕駛公車行經霧峰區中正路時，疑未看到一名男子在路邊招公車，遭到對方拍車門質問，郭男把公車停在路口與男子...

高虹安涉詐領助理費案 北院7月24日宣判

新竹市長高虹安涉嫌在立法委員任內詐領助理費新台幣46萬餘元，台北地檢署依貪污、偽造文書等罪起訴。台北地方法院今年5月22...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。