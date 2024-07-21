通緝犯射傷雲林警 一審依殺人未遂等罪判12年半

雲林縣台西分局橋頭派出所員警林俞宏，去年10月盤查身分時遭謝姓通緝犯持槍射傷頭部，雲林地院日前依殺人未遂等罪判謝男有期徒刑12年6個月。全案可上訴。

判決書提到，隨身帶著槍枝、子彈的謝姓通緝犯去年10月間自行開車到雲林縣麥寮鄉，由於車輛卡在田間動彈不得，謝男帶著槍枝、子彈等物離去，原本打算偷其他車輛代步，卻因無法發動引擎而作罷。

有路人看到謝男車子受困，好心打電話報警；林俞宏與橋頭所長林鈺家獲報到場協助，林俞宏盤查謝男身分後，正要向林鈺家告知謝男為通緝犯時，謝已從隨身背包中拿出槍枝，近距離朝警方射擊。

謝男邊開槍邊開始倒退試圖逃脫追捕，警匪槍戰過程中，林俞宏頭部受槍傷，送醫後無生命危險；警方在案發隔天早上，找到躲藏工寮內謝男。謝男對於犯行坦承不諱，謝男所持有槍枝及子彈經送驗後，確定具有殺傷力。

法院審酌，謝男因涉犯違反槍砲彈藥刀械管制條例案，尚在訴訟程序進行中，卻不思警惕、悔改，再度購買槍枝犯下此案，日前依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，判謝男有期徒刑12年6個月。全案可上訴。