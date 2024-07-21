人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 回台歡愛兩次被抓糗了

台中市黃姓女子已婚，與丈夫在新加坡工作，但黃女因玩手機遊戲，認識台灣的吳姓網友，黃女與吳男曖昧後，先透過網路脫衣視訊，黃女在去年初返台後，又找上吳男發生兩次性關係，黃女丈夫查看妻子手機發現，向吳男提出侵權損害賠償，一審判吳得賠31萬元，二審近日宣判，改判賠20萬元，全案確定。

判決指出，黃姓女子已婚、育有一女，黃女與丈夫在新加坡工作，黃女因玩手機遊戲，在前年底認識吳姓網友，二人聊天後，發展曖昧關係，吳透過聊天得知黃女已是人妻，但仍在前年底與黃女交往，甚至在利用手機完脫衣視訊。

去年黃女從新加坡返台後，還找上吳男，二人在同年1月間分別發生兩次性關係，黃女丈夫在去年2月返台後，透過妻子的手機發現黃女與吳男有染，氣得質問黃女，黃女也向丈夫坦認，二人的確有發生性關係。

黃女丈夫認為吳男破壞其婚姻幸福美滿，侵害配偶權，也讓他需要看心理醫師，吳男求償101萬元。

一審審理時，吳男質疑黃女在與他交往前，也剛結束另一段外遇關係，顯見黃女與丈夫婚姻早有問題，他沒有侵害配偶權，而且黃女對於自己是否有吃避孕藥一事，說詞反覆，認為黃女動機不純，請求法官駁回黃女丈夫訴請。

一審審酌，吳男明知黃女已婚，仍與黃女裸體視訊，發生兩次性關係，已明顯顯逾社會一般通念所能容忍的範圍，已達侵害黃女丈夫基於配偶關係，對於婚姻共同生活應享有圓滿安全，幸福的人格身分法益情節重大，黃女丈夫精神上當受有痛苦，吳男應負損害賠償責任，審酌雙方經濟狀況等情狀後，判吳男需賠31萬元。