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高虹安涉詐領助理費案 北院7月24日宣判

中央社／ 台北21日電

新竹市長高虹安涉嫌在立法委員任內詐領助理費新台幣46萬餘元，台北地檢署依貪污、偽造文書等罪起訴。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安涉嫌在立法委員任內詐領助理費新台幣46萬餘元，台北地檢署依貪污、偽造文書等罪起訴。記者黃羿馨／攝影
新竹市長高虹安涉嫌在立法委員任內詐領助理費新台幣46萬餘元，台北地檢署依貪污、偽造文書等罪起訴。台北地方法院今年5月22日辯論終結，定於7月24日（三）上午11時宣判。

高虹安被控在立委任內虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得新台幣46萬30元。台北地檢署去年8月間依貪污治罪條例、刑法偽造文書等罪嫌起訴高虹安及前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文共5名被告。

台北地方法院審理期間，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在庭訊時均認罪，並請法官依法減刑且宣告緩刑；王郁文、高虹安則否認犯罪。

高虹安庭訊時指出，她再三確認合法性才同意採行零用金制度，助理都有實際加班，時數皆超過上限，有資格合法申報請領加班費，也有在申請單簽名蓋章，她才核批，辦公室零用金並非她保管、支配，她也沒有私用。

高虹安表示，助理的酬金及助理費實際進入助理帳戶後，成為助理的私人財產，是否捐出當零用金，由黃惠玟詢問助理。她與助理對零用金的共識是用在公務上，助理只要認為有公務需要，可以支用，不用知會她。

高虹安強調，她沒有浮報、虛報助理酬金或助理費，沒有施用詐術讓立法院陷於錯誤，也沒有不法意圖。

公訴檢察官則指出，高虹安的詐領犯行是低薪高報、製作助理酬金、加班費的差額，以施用詐術方式領取公款，本案有可能是法院第一次就立委助理的薪資適法性表態。

根據地方制度法規定，縣市首長若涉嫌貪污治罪條例等，經一審判處有期徒刑以上之刑者，將停止其職務；案件若經二審改判無罪，可復職；但判刑確定者，將解職，並於3個月內完成補選，但若剩餘任期不足2年，就不再補選，由內政部報請行政院派員代理至任期屆滿。

加班費 貪污 高虹安

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