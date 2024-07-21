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冒名向19個地檢署誣告400多件 這對情侶遭羈押禁見

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

陳姓情侶因不滿債權人等人催討債務，或與友人發生糾紛，近2個月來冒用債務人或友人名義，向19個地檢署涉嫌誣告400多案，台南地檢署指揮警方拘提陳姓情侶2人到案；經檢察官訊問後，認2人涉犯法誣告、偽造私文書、非法利用個人資料等罪嫌，犯嫌重大，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見，台南地方法院昨天裁准羈押禁見。

此案緣自於福建連江地方檢察署主任檢察官鄭子薇，受理陳姓男子（40歲）及女友陳姓女子（30歲）等 2 人提出告訴狀時，發覺有冒名申告及誣告等情事，並進一步追查2人以相同手法向全國各地方19 個檢察署冒名申告，並向台灣高等檢察署陳報後，台灣高等檢察署檢察長張斗輝隨即於 7 月 12日召開專案會議，並協調各地檢署調查相關案件，協助分配各地檢署訊問轄區內被冒名申告被害人，再提供彙整給台南地檢署參考。

南檢檢察官廖羽羚 7 月 19 日指揮台南市善化警分局、台南市刑大科偵隊等專案小組，持搜索票前往陳2人位於台南市善化區住處及台中市大雅區住處執行搜索，拘提 2 人到案。

檢察官訊問後，認陳 2 人均涉犯刑法誣告、偽造私文書、偽造印章、印文、行使偽造私文書及違反個人資料保護法非法利用個人資料等罪嫌，犯嫌重大，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見；台南地方法院法官昨天認為2 人有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，有羈押必要，均裁准羈押禁見。

專案小組查出，陳姓情侶涉嫌濫用他人個人資料、偽造證據、告訴狀，且利用法院、檢警機關制度報復他人，使被冒名申告者疲於奔命，行徑惡劣。呼籲民眾切勿以此冒名申告方式觸犯法網，避免相關遭冒名申告者權益受損及司法資源遭不當濫用。

據了解，躶姓情侶冒名誣告案類包括詐欺、妨害性自主及妨害自由等。在各地地檢署忙於偵辦詐欺等刑案時，嚴重浪費司法資源。

陳姓情侶因不滿債權人等人催討債務，近2個月來冒用他人名義向19個地檢署涉嫌誣告400多案，台南地檢署指揮警方拘提陳姓情侶2人到案；經檢察官訊問後，認2 人涉犯法誣告等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。圖／本報資料照
陳姓情侶因不滿債權人等人催討債務，近2個月來冒用他人名義向19個地檢署涉嫌誣告400多案，台南地檢署指揮警方拘提陳姓情侶2人到案；經檢察官訊問後，認2 人涉犯法誣告等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。圖／本報資料照

台南 情侶 檢察官

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