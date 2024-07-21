聽新聞
test
0:00 / 0:00
網路賣遮車牌器 狡辯賣家被起訴
桃園一名徐姓男子在蝦皮購物販售電動遮牌器，幫助買家規避警方取締違法，今年4月被警方逮捕送辦後，矢口否認犯行，辯稱買家下單做何用途他無法干預，但說法未被採信，訊後被桃園地檢署依煽惑他人違背法令罪起訴。
起訴指出，徐男（28歲）在蝦皮賣場販售電動遮牌器，商品敘述提到「文字遮牌神器、罰單剋星、不再違規被檢舉扣牌、檢舉達人掰掰及相關影像照片」等語，每組售價至少3000元，去年10月到今年4月共賣出24組。
偵訊時，徐男否認犯行，辯稱他是跟大陸廠商合作，廣告內容由廠商撰寫，他只負責刊登和聯繫買家，還說「買家買回去要做什麼，那是他們的個人行為」。
檢方認為，政府有規定不得毀損、變造汽車牌照，也不能以塗抹汙損或安裝其他器具使牌照無法辨識。
徐男雖然否認，但廣告有提到「罰單剋星」等語，甚至以員警為背景加註「哪欸誇某啦（台語：怎麼看不到）」，顯見電動遮牌器功能是「遮掩牌照，避免駕駛人違規時遭取締或檢舉」，其行為已構成妨害秩序罪章的煽惑他人違背法令罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言