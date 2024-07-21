網路賣遮車牌器 狡辯賣家被起訴

徐男之前在蝦皮販售電動遮牌器，遭國道警方蒐證後送辦，桃園地檢署偵結，依妨害秩序的煽惑他人違背法令罪嫌起訴。圖／翻攝網路 桃園一名徐姓男子在蝦皮購物販售電動遮牌器，幫助買家規避警方取締違法，今年4月被警方逮捕送辦後，矢口否認犯行，辯稱買家下單做何用途他無法干預，但說法未被採信，訊後被桃園地檢署依煽惑他人違背法令罪起訴。

起訴指出，徐男（28歲）在蝦皮賣場販售電動遮牌器，商品敘述提到「文字遮牌神器、罰單剋星、不再違規被檢舉扣牌、檢舉達人掰掰及相關影像照片」等語，每組售價至少3000元，去年10月到今年4月共賣出24組。

偵訊時，徐男否認犯行，辯稱他是跟大陸廠商合作，廣告內容由廠商撰寫，他只負責刊登和聯繫買家，還說「買家買回去要做什麼，那是他們的個人行為」。

檢方認為，政府有規定不得毀損、變造汽車牌照，也不能以塗抹汙損或安裝其他器具使牌照無法辨識。

徐男雖然否認，但廣告有提到「罰單剋星」等語，甚至以員警為背景加註「哪欸誇某啦（台語：怎麼看不到）」，顯見電動遮牌器功能是「遮掩牌照，避免駕駛人違規時遭取締或檢舉」，其行為已構成妨害秩序罪章的煽惑他人違背法令罪。