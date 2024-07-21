弟打死襲母兄 改家暴殺人罪起訴

游男不滿哥哥長期向爸媽要錢，又攻擊年邁母親，激動下亂棍打死哥哥，檢方依殺人罪嫌起訴游。圖／報系資料照 游姓男子不滿大他三歲的哥哥離婚後工作不穩，長期向年邁父母要錢、暴力相向，今年初回家又目睹哥哥毆打媽媽，氣憤下拿球棍活活打死哥哥，案發後檢方罕見以刑度較輕的「義憤殺人罪」命游男六萬元交保，全案仔細調查後，檢方發現游男不顧雙親制止仍對哥哥行凶，近日改依家暴殺人罪起訴。

警方調查，游男（四十四歲）在印刷廠擔任員工，胞兄和外籍配偶離婚後，因照顧未能年小孩仍同住，哥哥平時雖有開計程車，但收入不穩，常向父母討要三、五千元花用，游男也因此責備哥哥啃老，兄弟嫌隙擴大。

起訴指出，游男與哥哥、爸媽同住，游今年一月廿二日晚上八點多回家，撞見哥哥又和媽媽討錢被拒，憤而將家中神明聽桌椅、神明燈及木櫃都被推倒，連同電扇、電話及飲水器都被砸毀散落一地，哥哥甚至拿著敲破的玻璃酒瓶要攻擊媽媽，媽媽持木椅阻擋。

游男見狀拿了把木製球棍朝哥哥揮打，哥哥立即逃出屋外，剛好爸爸回家停妥機車，哥哥奔逃時，不慎被機車絆倒，游男眼見哥哥跌倒，持續拿球棍痛毆頭部與身體，父母目擊小兒子猛打大兒子，一再出言制止，未料游男置之不理，繼續揮打，哥哥最後因顱腦損傷，送醫前已無呼吸心跳，游男被警方逮捕送辦。

檢方當時考量，游男是全家唯一經濟支柱，為挺身保護母親殺了哥哥，訊後依義憤殺人罪命其六萬元交保，限制出境。檢方調查後，改認定游男涉犯家暴殺人罪起訴，將由國民法庭審理。