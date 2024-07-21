割喉球友 辯「玩殺人遊戲」

林男朝徐姓球友割喉釀氣管外露，落網還辯稱「在玩殺人遊戲」，檢方依殺人未遂罪嫌起訴他。圖／報系資料照 林姓男子到台中北屯區一間高爾夫球練習場打球，聲稱另名徐姓球友說他壞話、損其名聲，竟持料理刀從背後朝徐男猛割喉，徐男脖子濺血氣管外露，林男還猛揮刀砍斷其肌腱，球友緊急將徐男送醫撿回一命，未料林男落網竟稱和徐男是「在玩殺人遊戲」，檢方近日依殺人未遂罪起訴林男。

檢警調查，林男（卅六歲）和徐男都是高爾夫球場會員，彼此無私交，今年五月八日晚上，林男開車抵達北屯區球場，發現徐男正與其他球友在大門口的平台泡茶，竟回頭上車拿裝有不鏽鋼料理刀、菜刀的後背包。

當晚七點卅八分，林男突然拿出料理刀，以右手反握方式，悄悄靠近徐男並以左手壓制頭部，再以右手繞到徐男脖子前，當場割破徐男脖子導致氣管外露，徐男猝不及防痛苦摀著傷口推開林男。

球友目睹驚悚畫面緊急拿辣椒水潮林男噴灑，未料林男又持刀刺向徐男，所幸被球友一腳踹下球場平台，期間徐男也丟茶壺、拿高爾夫球桿反擊，但林男繼續三度揮刀，整個人壓在徐男身上要刺其上半身，所幸徐男奮力抵抗、加上球友救援才將其緊急送醫。

警方獲報趕赴球場時，發現林男躲在廁所內、手持料理刀，當場壓制逮人。檢方偵訊時，林男坦承有對徐男割頸，但否認有殺人犯意，辯稱是徐男到處編說他壞話，損及名聲，還說自己是跟徐男「在玩殺人遊戲」，因為徐男打賭殺人遊戲輸了。

不過，包括被害的徐男、球友均指證，目睹林男持刀割喉，檢方認定林男主觀上有殺人犯意。