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子殺母後病死 陸配妻分不到遺產

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

新北市五股區貿商眷村兩年前發生逆倫命案。圖／聯合報系資料照片
新北市五股區貿商眷村兩年前發生逆倫命案。圖／聯合報系資料照片
新北市五股區貿商眷村兩年前發生逆倫血案，于姓男子要錢分產不成，徒手勒死高齡姚姓母親，新北地檢署依殺害直系血親尊親屬罪起訴于男，但于男案發兩個月後身亡，法院諭知不受理判決，家屬提告請求確認于男肖姓陸籍配偶繼承權不存在，新北地院考量，姚母生前說過于男不得繼承任何財產，認為其配偶亦無繼承權，近日判肖女繼承權不存在。

判決指出，于男（五十四歲）患有肝癌末期，長期待在家裡沒工作，生活經濟來源全靠父母的存款與家產，沒錢就向父母伸手討要，是鄰居與親友眼中的啃老族。

二○二二年八月一日，于男又為了錢與母親（七十三歲）爆口角，竟徒手用力掐住母親頸部十至二十分鐘，一小時後，又以徒手掐住母親頸部五分鐘，造成母親呼吸衰竭當場死亡。

于男發現鑄下大錯，為逃避責任，拿水果刀割腕、割頸，甚至自戳胸口欲與母親同歸於盡，自殘完後一度昏迷，到隔天早上醒來，發現自己還活著，打電話向出所自首。新北檢依殺害直系血親尊親屬罪起訴于男，法院審理期間，于男因病死亡，法院諭知不受理判決。

姚母家屬擔憂，于男所娶的肖姓陸配爭奪家產，請求確認肖女繼承權不存在。新北地院考量，死者生前曾表示于男不得繼承任何財產，因而喪失繼承權，其配偶亦失權無法繼承遺產，判決肖女繼承權不存在，可上訴。

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母親 繼承權

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