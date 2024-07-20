快訊

輕颱凱米估周二上午發海警…未來恐出現雙颱效應？氣象署這樣說

中和火鍋店「吃到多顆老鼠屎」店家稱是木耳屑…民眾掛急診 新北衛局要查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南男為損友強出頭 設局反綁債權人勒贖被判10年8月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

籃姓男子不滿陳姓男子所收利息過高，前年底夥同葉、施、蕭、杜、王姓男子5人與陳見面，陳與兩名友人赴約，陳遭持空氣槍恫嚇「放重利這樣是想要吃子彈喔」，被逼簽50萬本票，友人提領10萬後獲釋，籃等5人分判11年2月至5年8月上訴二審，葉經通緝後落網，法官判他10年8月。

檢警調查，前年11月25日晚間，籃先向陳佯稱現金不足已向家人借款，會派葉取回，待葉駕車返回宮廟，籃假意要還款，並邀陳進入車內點錢，葉以空氣槍敲擊陳頭部，並以槍口抵住陳，恫稱：「放重利這樣是想要吃子彈喔」，再命陳下車並以手銬銬住其雙手，杜、王分持辣椒水朝陳同行兩友臉部噴灑，籃等6人強迫陳等3人交出Apple Watch、現金、本票、手機等。

強盜財物得手後仍嫌不足，命陳自行進入轎車後車箱，兩友人被外套罩住頭部進入其後座，偕同葉、杜、王開車前往高雄湖內摩鐵，籃等4人要求陳交出50萬元，陳因沒錢而遭逼簽50萬元本票，籃等4人再將陳等3人載往某處空地，命陳打電話給親友籌措50萬元，若未交付即不放人離開。此時葉因故先行離去。

籃等3人將陳等3人載往台南南區旅館，杜、王因不想再繼續參與，藉故開車先行離開，此時陳兩友人表示可先籌錢支付部分現金，籃通知葉返回旅館，由葉偕同陳兩友人搭乘計程車前往安定摩鐵商討籌錢事宜，再前往超商，陳提領10萬元交予葉後，葉即釋放陳兩友人。

另籃在旅館繼續等待陳向親友籌錢，因旅館休息時間結束，要求施駕駛陳停放在宮廟汽車前來，並開車搭載陳前往高雄湖內摩鐵後，施即駕車離去。陳兩友人遭釋放後報警處理，經警於26日下午前往摩鐵逮捕籃。

今年4月間，一審認籃等5人共同犯強盜擄人勒贖罪、結夥3人以上攜帶凶器強盜罪等分處11年2月至5年8月，不服已上訴二審。

唯一在逃葉男落網後，台南地院另案審理，葉坦承犯行，合議庭依整體犯案過程觀察，認葉與籃居主導地位，參與程度甚高，又召集杜、王共同犯案，惡性重大，又迄今未與陳等人達成和解，認葉共同犯強盜擄人勒贖罪處10年8月，可上訴。

台南地院，認葉與籃居於主導地位，參與程度甚高，又召集杜、王共同犯案，惡性重大，又迄今未與陳等人達成和解，認葉共同犯強盜擄人勒贖罪處10年8月。圖／本報資料照
台南地院，認葉與籃居於主導地位，參與程度甚高，又召集杜、王共同犯案，惡性重大，又迄今未與陳等人達成和解，認葉共同犯強盜擄人勒贖罪處10年8月。圖／本報資料照

台南 強盜 摩鐵

延伸閱讀

毀損黃家駒墓碑 2港男分被判入更生、勞教中心

為賽德克巴萊4500萬債權 導演魏德聖告郭台強民事敗訴

美避險基金Archegos爆倉案 創辦人詐欺被判有罪

影／糾眾台南摩鐵毆打白嫖男 警逮5嫌扣毒品…2男羈押禁見

相關新聞

罰單剋星？網售「電動遮牌器」煽惑多名車主購買 賣家下場慘了

新竹28歲徐姓男子是蝦皮賣家，在平台販售標榜「文字遮牌神器、罰單剋星、檢舉達人掰掰」的電動遮牌器，煽惑至少24名不特定車...

台南男為損友強出頭 設局反綁債權人勒贖被判10年8月

籃姓男子不滿陳姓男子所收利息過高，前年底夥同葉、施、蕭、杜、王姓男子5人與陳見面，陳與兩名友人赴約，陳遭持空氣槍恫嚇「放...

涉共諜士官長遭記過撤職獲判決撤銷 軍方另適法處分

海軍艦隊孫姓士官長涉與大伯、共諜案被告孫翰方出國旅遊，會面中國情報員，遭記過撤職。士官長興訟抗罰。法院更一審認懲罰基準有...

眷村逆子要錢不成勒死母 法院確認繼承權不存在 陸配分不到半毛錢

新北市五股區貿商眷村2年前發生逆倫血案，于姓男子要錢分產不成，徒手勒死高齡姚姓母親後割喉、割腕自殘，尋短不成再打電話報警...

警政監林明佐貪瀆案 關鍵幫洗錢的前記者金流曝延押2月

台中地檢署偵辦九州博弈集團發現刑事局警政監林明佐任台中刑大大隊長時，涉嫌向集團通風報信，第一時間依貪汙等罪聲押林獲准，再...

辭修高中傳執董掏空校產遭羈押 創辦人妻兒百萬交保 聲明這樣說

新北市私立辭修高中傳出執行董事涉掏空校產，檢調人員於本月11日前往創校人兼董事長陳履安住家及學等處搜索，並帶走創辦人妻兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。