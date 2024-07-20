台南男為損友強出頭 設局反綁債權人勒贖被判10年8月

籃姓男子不滿陳姓男子所收利息過高，前年底夥同葉、施、蕭、杜、王姓男子5人與陳見面，陳與兩名友人赴約，陳遭持空氣槍恫嚇「放重利這樣是想要吃子彈喔」，被逼簽50萬本票，友人提領10萬後獲釋，籃等5人分判11年2月至5年8月上訴二審，葉經通緝後落網，法官判他10年8月。

檢警調查，前年11月25日晚間，籃先向陳佯稱現金不足已向家人借款，會派葉取回，待葉駕車返回宮廟，籃假意要還款，並邀陳進入車內點錢，葉以空氣槍敲擊陳頭部，並以槍口抵住陳，恫稱：「放重利這樣是想要吃子彈喔」，再命陳下車並以手銬銬住其雙手，杜、王分持辣椒水朝陳同行兩友臉部噴灑，籃等6人強迫陳等3人交出Apple Watch、現金、本票、手機等。

籃強盜財物得手後仍嫌不足，命陳自行進入轎車後車箱，兩友人被外套罩住頭部進入其後座，偕同葉、杜、王開車前往高雄湖內摩鐵，籃等4人要求陳交出50萬元，陳因沒錢而遭逼簽50萬元本票，籃等4人再將陳等3人載往某處空地，命陳打電話給親友籌措50萬元，若未交付即不放人離開。此時葉因故先行離去。

籃等3人將陳等3人載往台南南區旅館，杜、王因不想再繼續參與，藉故開車先行離開，此時陳兩友人表示可先籌錢支付部分現金，籃通知葉返回旅館，由葉偕同陳兩友人搭乘計程車前往安定摩鐵商討籌錢事宜，再前往超商，陳提領10萬元交予葉後，葉即釋放陳兩友人。

另籃在旅館繼續等待陳向親友籌錢，因旅館休息時間結束，要求施駕駛陳停放在宮廟汽車前來，並開車搭載陳前往高雄湖內摩鐵後，施即駕車離去。陳兩友人遭釋放後報警處理，經警於26日下午前往摩鐵逮捕籃。

今年4月間，一審認籃等5人共同犯強盜擄人勒贖罪、結夥3人以上攜帶凶器強盜罪等分處11年2月至5年8月，不服已上訴二審。

唯一在逃葉男落網後，台南地院另案審理，葉坦承犯行，合議庭依整體犯案過程觀察，認葉與籃居主導地位，參與程度甚高，又召集杜、王共同犯案，惡性重大，又迄今未與陳等人達成和解，認葉共同犯強盜擄人勒贖罪處10年8月，可上訴。