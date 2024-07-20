涉共諜士官長遭記過撤職獲判決撤銷 軍方另適法處分

海軍艦隊孫姓士官長涉與大伯、共諜案被告孫翰方出國旅遊，會面大陸情報員，遭記過撤職。士官長興訟抗罰。法院更一審認懲罰基準有誤，撤銷原處分，軍方另為適法處分。可上訴。

全案緣於，曾任總統隨扈的男子孫翰方，退伍後在中國的律師事務所工作，結識中國方姓情報人員，疑為獲取在中國工作順遂、工作費等利益，遭方男吸收。孫翰方被控違反國安法遭判刑2年8月定讞，已入監服刑。孫翰方的姪子則任海軍某艦隊士官長。

判決指出，姪子被控8項違失，分別是民國107年10月21日至25日接受招待參加印尼旅行團出國，途中脫團與中國情工人員會面，未依規定回報；104年、105年、106年、107年及108年間，共5次分別填具國軍自清表白問卷資料回報不實。

以及他在107年填寫「國軍人員赴國外地區返國後意見反映表」切結不實；109年1月底將其晉升蘇澳軍艦電機士官長文令交付給孫翰方，再由孫翰方轉交中國情工人員知悉。

伯姪2人遭移送桃園地檢署偵辦，經檢察官偵查後雖認姪子涉犯國家安全法等罪嫌不足，處分不起訴，並敘明行政違失部分應追究有無行政責任。

軍方調查，姪子於97年、99年、101年、103年及107年間出國，並與中國情工人員會面，前4次出國因已逾5年懲罰權時效，決議免議不予處罰。

其他仍屬懲罰權時效部分，軍方決議對他記大過2次、記過6次懲罰，且因1年內累計達記大過3次，核予撤職；姪子不服提起訴願，訴願機關僅就轉交晉升人令資料部分，撤銷記大過1次，其他駁回。姪子對其大過1次、記過6次及撤職部分不服，提起本件行政訴訟。

一審判姪子敗訴，經上訴，二審認定，究竟何法令規定，課予姪子應據實回報，原審未詳查，且姪子5次出國的時間點，比對他在4個年度填寫自清表白問卷的時間點，其實都還沒發生與中國人士接觸、聯繫而有必須回報情形，本件有重複處罰疑慮，將原判決廢棄，發回台北高等行政法院更審。

北高行更一審認定，國防部頒定多項法令，核與懲罰法立法目的並無不符，也沒有違反法律保留原則，軍方得以適用開罰，因此姪子指稱並無現役軍人規定應回報的義務部分，不予採信。

更一審指出，姪子107年間涉出國期間會面中國人員以及同年10月28日填寫「國軍人員赴國外地區返國後意見反映表」切結不實部分，前者為消極隱匿未報，後者為填載不實的積極作為，姪子應履行而未履行陳報義務，2項違失行為，應合併整體評價，軍方不得一案二罰。

判決指出，姪子104年至108年間共5次分別填具國軍自清表白問卷資料回報不實部分，考量問卷為「逐年」填寫，應以上次問卷填寫完畢後所發生事項為限，否則導致姪子就相同內容的未回報事項，因逐年填寫問卷，遭受重複處罰。

換句話說，以104年問卷為例，姪子理應回報的年份應為104年事由，但他104年並未出國，卻要求他應負責報告97年、99年、101年、103年曾經與中國人士聯繫接觸的回報義務，已然超過真正應回報義務，軍方已有判斷瑕疵，有重複處罰違法，且恣意濫用。

更一審合議庭認為，軍方做出多項記過，並將姪子撤職，明顯有違誤，日前判決撤銷原處分，由軍方另為適法處分。全案可上訴。