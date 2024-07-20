快訊

輕颱凱米估周二上午發海警…未來恐出現雙颱效應？氣象署這樣說

中和火鍋店「吃到多顆老鼠屎」店家稱是木耳屑…民眾掛急診 新北衛局要查

涉共諜士官長遭記過撤職獲判決撤銷 軍方另適法處分

中央社／ 台北20日電

海軍艦隊孫姓士官長涉與大伯、共諜案被告孫翰方出國旅遊，會面大陸情報員，遭記過撤職。士官長興訟抗罰。法院更一審認懲罰基準有誤，撤銷原處分，軍方另為適法處分。可上訴。

全案緣於，曾任總統隨扈的男子孫翰方，退伍後在中國的律師事務所工作，結識中國方姓情報人員，疑為獲取在中國工作順遂、工作費等利益，遭方男吸收。孫翰方被控違反國安法遭判刑2年8月定讞，已入監服刑。孫翰方的姪子則任海軍某艦隊士官長。

判決指出，姪子被控8項違失，分別是民國107年10月21日至25日接受招待參加印尼旅行團出國，途中脫團與中國情工人員會面，未依規定回報；104年、105年、106年、107年及108年間，共5次分別填具國軍自清表白問卷資料回報不實。

以及他在107年填寫「國軍人員赴國外地區返國後意見反映表」切結不實；109年1月底將其晉升蘇澳軍艦電機士官長文令交付給孫翰方，再由孫翰方轉交中國情工人員知悉。

伯姪2人遭移送桃園地檢署偵辦，經檢察官偵查後雖認姪子涉犯國家安全法等罪嫌不足，處分不起訴，並敘明行政違失部分應追究有無行政責任。

軍方調查，姪子於97年、99年、101年、103年及107年間出國，並與中國情工人員會面，前4次出國因已逾5年懲罰權時效，決議免議不予處罰。

其他仍屬懲罰權時效部分，軍方決議對他記大過2次、記過6次懲罰，且因1年內累計達記大過3次，核予撤職；姪子不服提起訴願，訴願機關僅就轉交晉升人令資料部分，撤銷記大過1次，其他駁回。姪子對其大過1次、記過6次及撤職部分不服，提起本件行政訴訟。

一審判姪子敗訴，經上訴，二審認定，究竟何法令規定，課予姪子應據實回報，原審未詳查，且姪子5次出國的時間點，比對他在4個年度填寫自清表白問卷的時間點，其實都還沒發生與中國人士接觸、聯繫而有必須回報情形，本件有重複處罰疑慮，將原判決廢棄，發回台北高等行政法院更審。

北高行更一審認定，國防部頒定多項法令，核與懲罰法立法目的並無不符，也沒有違反法律保留原則，軍方得以適用開罰，因此姪子指稱並無現役軍人規定應回報的義務部分，不予採信。

更一審指出，姪子107年間涉出國期間會面中國人員以及同年10月28日填寫「國軍人員赴國外地區返國後意見反映表」切結不實部分，前者為消極隱匿未報，後者為填載不實的積極作為，姪子應履行而未履行陳報義務，2項違失行為，應合併整體評價，軍方不得一案二罰。

判決指出，姪子104年至108年間共5次分別填具國軍自清表白問卷資料回報不實部分，考量問卷為「逐年」填寫，應以上次問卷填寫完畢後所發生事項為限，否則導致姪子就相同內容的未回報事項，因逐年填寫問卷，遭受重複處罰。

換句話說，以104年問卷為例，姪子理應回報的年份應為104年事由，但他104年並未出國，卻要求他應負責報告97年、99年、101年、103年曾經與中國人士聯繫接觸的回報義務，已然超過真正應回報義務，軍方已有判斷瑕疵，有重複處罰違法，且恣意濫用。

更一審合議庭認為，軍方做出多項記過，並將姪子撤職，明顯有違誤，日前判決撤銷原處分，由軍方另為適法處分。全案可上訴。

海軍艦隊孫姓士官長涉與大伯、共諜案被告孫翰方出國旅遊，會面大陸情報員，遭記過撤職。 情境示意圖／Ingimage
海軍艦隊孫姓士官長涉與大伯、共諜案被告孫翰方出國旅遊，會面大陸情報員，遭記過撤職。 情境示意圖／Ingimage

共諜 出國旅遊 士官長

延伸閱讀

立院三讀 新定軍人權益事件處理法 修正陸海空軍懲罰法

前警大校長陳檡文沒報備赴88會館餐敘 他遭記過打官司今逆轉勝

天弓營區開酒趴險讓空防開天窗 上士記過汰除還想爭復職

海軍艦隊士官長涉共諜遭記過撤職 抗罰案7月11日宣判

相關新聞

罰單剋星？網售「電動遮牌器」煽惑多名車主購買 賣家下場慘了

新竹28歲徐姓男子是蝦皮賣家，在平台販售標榜「文字遮牌神器、罰單剋星、檢舉達人掰掰」的電動遮牌器，煽惑至少24名不特定車...

台南男為損友強出頭 設局反綁債權人勒贖被判10年8月

籃姓男子不滿陳姓男子所收利息過高，前年底夥同葉、施、蕭、杜、王姓男子5人與陳見面，陳與兩名友人赴約，陳遭持空氣槍恫嚇「放...

司法院憲法法庭遭潑漆留下黑手印 抗議常客田山盛國幹的

憲法法庭昨天裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前，應暫時停止執行，引發外界質疑執政黨介入司法、憲法法庭獨立已死；今天下午...

涉共諜士官長遭記過撤職獲判決撤銷 軍方另適法處分

海軍艦隊孫姓士官長涉與大伯、共諜案被告孫翰方出國旅遊，會面中國情報員，遭記過撤職。士官長興訟抗罰。法院更一審認懲罰基準有...

眷村逆子要錢不成勒死母 法院確認繼承權不存在 陸配分不到半毛錢

新北市五股區貿商眷村2年前發生逆倫血案，于姓男子要錢分產不成，徒手勒死高齡姚姓母親後割喉、割腕自殘，尋短不成再打電話報警...

警政監林明佐貪瀆案 關鍵幫洗錢的前記者金流曝延押2月

台中地檢署偵辦九州博弈集團發現刑事局警政監林明佐任台中刑大大隊長時，涉嫌向集團通風報信，第一時間依貪汙等罪聲押林獲准，再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。