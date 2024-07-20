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罰單剋星？網售「電動遮牌器」煽惑多名車主購買 賣家下場慘了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

新竹28歲徐姓男子是蝦皮賣家，在平台販售標榜「文字遮牌神器、罰單剋星、檢舉達人掰掰」的電動遮牌器，煽惑至少24名不特定車主購買，裝置於汽車牌照上，讓車牌無從辨識，違背不得私自裝置器具於車牌的法令，遭國道公路警察局刑事警察大隊蒐證後函送法辦，桃園地檢署偵結，將徐男依妨害秩序的煽惑他人違背法令罪嫌起訴。

起訴事實指出，在中壢區租屋做起網拍生意的徐男，自2023年10月起至今年4月11日起，透過蝦皮的賣場，刊登「文字遮牌神器、罰單剋星、不再違規被檢舉扣牌、檢舉達人掰掰及相關影像照片」等文字販售電動遮牌器，公然以文字、圖畫等方式煽惑不特定人購買裝置於汽車牌照上，以每組至少3000元不等金額，出售24組電動遮牌器。

檢警偵查時，徐男否認涉案，以「他是跟大陸廠商合作販售，由廠商撰寫貼文內容，他負責聯繫買家，買家的購買用途是各買家個人行為，他無從干預」等語來辯稱；徐還辯稱，「廣告是他轉貼的，但買家買回去要做什麼，那是他們的個人行為」。

檢察官認為，政府對於汽車行駛不得有毀損或變造汽車牌照、塗抹汙損牌照或以安裝其他器具，使不能辨認牌照，道交條例已明定且宣導，被告徐男雖以前詞置辯，但廣告中有「以員警為背景，加註『哪欸誇某啦』」、「測速照相機之策訴鏡頭呈貓咪圖像，加註『哭哭饅頭』」、以及「禁止檢舉達人」、「你厭惡了罰單」、「你厭惡了檢舉狗」、「遮牌神器、罰單剋星、不再超速40公里被扣牌、不再違規被檢舉口牌」等文字，顯見電動遮牌器是以「積極遮掩牌號、進而避免駕駛人違規時遭取締或檢舉」為目的。

徐男之前在蝦皮販售電動遮牌器，遭國道警方蒐證後送辦，桃園地檢署偵結，依妨害秩序的煽惑他人違背法令罪嫌起訴。圖／翻攝網路
徐男之前在蝦皮販售電動遮牌器，遭國道警方蒐證後送辦，桃園地檢署偵結，依妨害秩序的煽惑他人違背法令罪嫌起訴。圖／翻攝網路
徐男之前在蝦皮販售電動遮牌器，遭國道警方蒐證後送辦，桃園地檢署偵結，依妨害秩序的煽惑他人違背法令罪嫌起訴。圖／翻攝網路
徐男之前在蝦皮販售電動遮牌器，遭國道警方蒐證後送辦，桃園地檢署偵結，依妨害秩序的煽惑他人違背法令罪嫌起訴。圖／翻攝網路
徐男之前在蝦皮販售電動遮牌器，遭國道警方蒐證後送辦，桃園地檢署偵結，依妨害秩序的煽惑他人違背法令罪嫌起訴。圖／翻攝網路
徐男之前在蝦皮販售電動遮牌器，遭國道警方蒐證後送辦，桃園地檢署偵結，依妨害秩序的煽惑他人違背法令罪嫌起訴。圖／翻攝網路

罰單 達人 電動

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