眷村逆子要錢不成勒死母 法院確認繼承權不存在 陸配分不到半毛錢

新北市五股區貿商眷村2年前發生逆倫血案，于姓男子要錢分產不成，徒手勒死高齡姚姓母親後割喉、割腕自殘，尋短不成再打電話報警自首，全案新北地檢署依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，然娶陸籍配偶肖姓女子的于男於案發後2個月身亡，新北地院依法判決公訴不受理，但死者家屬另提告請求確認丁妻肖女的繼承權不存在，新北地院考量死者生前即說過于男不得繼承任何財產，認為其配偶亦無再轉繼承權，日前判決肖女繼承權不存在，可上訴。

判決指出，54歲于姓男子患有肝癌且為末期，長期待在家裡沒工作，生活經濟來源全靠父母的存款與家產，沒錢就向父母討要，2022年8月1日大清早又為錢與73歲姚姓母親發生口角爭執，上午6時許徒手用力掐住母親頸部約10至20分鐘，並於1小時後，又再以徒手掐住頸部約5分鐘，造成姚女因呼吸衰竭而當場死亡。

于男發現鑄下大錯，為逃避責任，拿水果刀割腕、割頸，甚至自戳胸口欲與母同歸於盡，自殘完後于一度昏迷，到了隔天早上醒來發現自己還活著，於是打電話向轄區派出所自首。新北地檢署前年依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，然娶陸籍配偶肖姓女子的于男於2個月後，在法院審理期間，在同年10月10日因病死亡，新北地院依法判決公訴不受理。

死者家屬擔憂于男所娶大陸籍配偶肖姓女子爭奪家產，提告請求確認丁妻肖女的繼承權不存在，新北地院考量死者生前即說過于男不得繼承任何財產，因而已喪失繼承權，認為其配偶亦無再轉繼承權來分產，日前判決肖女繼承權不存在，仍可上訴。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980