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警政監林明佐貪瀆案 關鍵幫洗錢的前記者金流曝延押2月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵辦九州博弈集團發現刑事局警政監林明佐任台中刑大大隊長時，涉嫌向集團通風報信，第一時間依貪汙等罪聲押林獲准，再持續逮捕九州陳姓負責人、幫洗錢的史姓前記者，史落網否認，辯查扣現金是他曾任雲林縣議長岳父給老婆的紅包，法院仍認他嫌疑重大，裁定延押2月。

台中地檢偵辦九州博弈集團案，5月2日首波搜索林明佐位於刑事局辦公室、台北住處，發現其戶頭至少有2000多萬元不明資金，依貪汙等6重罪嫌聲押獲准；5月22至24日發動第三波搜索，帶回博弈集團陳姓負責人、涉嫌幫洗錢的史姓前記者等人，均依洗錢、賭博等罪嫌聲押禁見。

中檢當時依意圖營利供給賭博場所、洗錢、組織犯罪條例主持、指揮犯罪組織等罪嫌將史男聲押禁見獲准。法院訊問時，史否認犯行，但劉姓證人供稱，史男是九州集團的經銷商，並有檢方證據可佐。

法院裁定指出，史男在偵查中坦承認識博弈集團陳姓負責人、電競聯盟前徐姓女董座，及洪姓、劉姓及楊姓相關人，但否認有洗錢、賭博及組織等犯行，表示他只是THA博奕網站玩家，並未經營管理，但和客觀證據不符，且還有重要共犯未到案。

史並供稱，檢察官查扣他保險箱內有一些金飾是孩子彌月禮物，還有9成多的現金是岳父20多年來包給他老婆的紅包。其辯護人說，史至今配合檢方動作，九州集團有8家公司，除了成固公司外，其餘史都沒掛名，史至多是股東而已。

史的辯護人說，史總共匯出1000萬元，史是成固公司的人，金流包括原本自己帳戶100萬元岳父及親友匯入700萬元，主張史是正常投資，至於其他股東資金來源、是否不法，史不會知道。

法院查，史是成固公司負責人，公司劉姓董事指證史為九州集團經銷商，另經通訊監察也發現，史今年3月18日、21日連入KU、THA等博弈網站的管理後台頁面，認定史嫌疑重大仍有羈押必要，裁定他自7月23日起延長羈押2月，禁止接見、通信。

林明佐。圖／報系資料照
林明佐。圖／報系資料照

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