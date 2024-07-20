辭修高中傳執董掏空校產遭羈押 創辦人妻兒百萬交保 聲明這樣說

新北市私立辭修高中傳山執行董事涉掏空校產，檢調人員於本月11日前往創校人兼董事長陳履安住家及學等處搜索，並帶走創辦人妻兒、執行董事衛晉平等10多人，訊後檢察官諭令陳氏母子各一百萬元交保，向新北地院聲押禁見衛晉平獲准。

新北市私立辭修高中為前監察院長陳履安於1971年3月創辦、並任首任校長，1996年8月設立辭修國中，辭修高中2011年歡慶40歲校慶，創校人兼董事長陳履安出席時回憶表示，當年為完成父親陳誠願望而創立學校。89的陳履安因年歲已高，以不插手校務，並未被列嫌疑人。

辭修高中前任及現任董事長陳曹倩、陳宇慷發布聲明指出，今日報端所載「辭修高中日前驚傳校產遭掏空，有 400、 500 萬元校款流入陳履安的妻子陳曹倩的帳戶⋯」等語， 內容未得確證，其間揣測指涉，已對聲明人及辭修高中造成傷害。

兩人強調，檢調對於數年前辭修高中採購疑涉弊端之調查，兩人及相關業管均加配合，並無隱匿。相信檢調必將查 明事實，依法處置。

檢調日前獲報，辭修高層涉嫌成立公司，勾結營養午餐廠商，持不實名目單據向學校請款，近年流入陳妻帳戶的校款至少4、500萬元，檢調人員7月11日兵分10路搜索，帶回陳履安之妻陳曹倩、現任董事長陳宇慷（陳履安三子）、時任執行董事衛晉平10等多人進行偵訊，訊後依侵占、偽造文書等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

檢方複訊後，向新北地院聲押禁見衛晉平獲准，陳氏母子等人各自以100萬元至20萬元交保。