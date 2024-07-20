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小睡被拍臉吵醒...台中男暴怒活活打死友人 下場判7年8月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中羅姓男子在路邊檳榔攤小睡，他不滿被魏姓友人拍臉叫醒，盛怒下竟把魏撂倒在地，還不斷出腳狠踹頭部好幾下，釀魏腦出血、臉骨折急救2天死亡；法院審酌，羅犯後坦承，但他和魏是相識7、8年友人，僅因小睡被擾就打死人，釀家屬悲痛萬分，依傷害致死罪判他7年8月，可上訴。

檢警調查，羅男（62歲）2023年4月4日晚上8點多因疲累，坐在豐原區1處檳榔攤前打瞌睡，魏姓友人見他睡在路邊就叫羅起床，並出手拍打他臉頰。

羅男不滿睡到一半被打擾，醒來和魏大吵一架發生肢體衝突，羅還用力勾拉住魏的手將他摔在地上，魏重心不穩整個人頭撞到柏油路，羅再出腳朝魏頭猛踹，魏被打到頭暈目眩趴在地上，又遭羅拉到育才街繼續狠踹頭一頓，魏被踹到腦出血、左顴骨骨折、上頜骨折，搶救2天仍死亡。

台中地檢署偵結，依傷害致死罪嫌起訴羅，依法由台中地院採國民法庭審理，事後羅、魏的家屬均具狀表示拒由國民法官審理，中院考量羅均認罪，案情、量刑無重大爭議，彰顯國民感情之餘更應優先考量被害家屬意見，裁定本件不行國民參審。

台中地院審理時，羅均坦承不諱，有相關調查、相驗紀錄可佐。羅的辯護人請求依刑法第59條情堪憫恕減刑，法院認為，羅僅因小睡時被魏打擾就起衝突打死人，其一時氣憤釀被害人、家屬天人永隔，犯罪情節嚴重，至今也沒和解，不予以減刑。

法院考量，羅、魏是認識7、8年朋友，雖無深交也沒仇恨，卻因小睡被打擾就害魏喪命，斟酌一切情狀後依傷害致死罪判他7年8月。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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